日圓料轉強 趁早以電匯價兌換

明報記者 劉敬華

對於日圓匯價走勢，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，要視乎美元匯價表現，美匯指數由今年9月底至今一直於105至108區間徘徊，期間即使連番出現利好美元匯價因素，如美國第3季經濟增長達4.9%，以及美國10年期國債孳息一度突破5厘等，美匯指數依然未能突破108關口，反映美元面對的上升阻力不少，相信阻力主要來自市場對美息即將見頂的預期，由於最近美國數據反映經濟增長現放緩迹象，加上下次議息會議定於下月14日，非常接近聖誕及新年此傳統消費旺季，因而相信聯儲局於下月加息機會微，以免影響消費者的消費意欲。

他續表示，還要留意美國或捲入中東戰爭的可能性，以及本月17日美國政府的停擺危機，倘若美國政府未能及時解困陷入停擺，且關門時間長達一至兩星期，或會對美國經濟構成較大影響，令聯儲局更難於明年2月加息，或成美元匯價轉勢回落的催化劑，並支持日圓匯價向好。

銀行電匯價平過找換店現鈔價

即使預期日圓匯價或會回升，由於難以準確預測回升前的低位，若計劃於今年末或明年出遊，或可考慮趁日圓仍處相對偏低水平分批兌換遊日旅費。

至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低，尤其是對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。

以東亞銀行及招商永隆銀行於11月10日下午3時的網上參考牌價為例，前者之每1日圓兌港元的電匯賣出匯價為0.05175，後者為0.0517，便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價約介乎0.0519至0.0526為低。

目前不少本港銀行的網上銀行服務可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，以助客戶於心水價兌換外幣。

若能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如恒生的兌換外幣定存優惠，由即日起至今年12月底止在指定交易時段內，經該行手機應用程式、網上銀行、電話理財或分行兌換1萬港元等值日圓，並同時設立一星期日圓定存，該行的優越私人理財或優越理財客戶可獲6.9厘的定存優惠利率，優進理財或綜合戶口客戶也可獲6厘的定存優惠利率。又如中銀香港的外幣兌換點子優惠，由即日起至今年12月底止，該行的「綜合理財客戶」透過分行、網上銀行、手機銀行及電話銀行以電匯價把港元兌換日圓，私人財富或中銀理財客戶可獲20點子外幣兌換優惠，智盈理財客戶亦可獲10點子外幣兌換優惠。

留意銀行兌換外幣定存優惠

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非誤解，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較11月10日下午3時的小女孩找換店及匯豐銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，小女孩找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0519，匯豐的現鈔賣出價為0.05233。

另外，還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只會豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。如果計劃短期內獨自快閃遊日，且不會大肆購物，出遊所需日圓不多，選擇匯價相對吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦為省時之選。

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