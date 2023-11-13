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自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健

【明報專訊】建造業是香港的重要行業之一，傳統上勞動強度極高、工作環境相對危險的關係，一直面對少人入行、人手不足等問題。有本地初創公司就研發出適合建造業使用的自動鑽孔機械人，除了有助紓緩人手不足之外，也可以減少工人在高台工作的需要，提高職安健。

明報記者 薛偉傑

智建機械技術有限公司（CSC Robotic Engineering Limited）創新總監任宇行表示，公司2019年成立，主要業務是研製適合本地建造業使用、稱為「天蝎鑽」（Drillcorpio）系列的自動鑽孔機械人。母公司主要為建造業生產金屬預製件，所以熟悉本地建造業運作方式，也了解業者面對人手不足的痛點。

該公司用了約兩年來研發，2021年推出主要在天花板上鑽孔的「天蝎鑽D2」自動鑽孔機械人。這個機械人的尺寸可以出入升降機，只要配合俗稱為「鉸剪車」的升降平台（部分「鉸剪車」可以升高約13米），原則上可以應用在任何建築物，包括高樓底豪宅和工商大廈、醫院、物流中心、數據中心及隧道等。

研機身供電 毋須頻繁更換鋰電池

為了方便用戶長時間操作，研發天蝎鑽D2時，自行研發由機身供電的電鑽，這樣毋須頻繁地為電鑽更換鋰電池。現時，天蝎鑽D2充滿電後，可以連續使用約8小時。工人使用天蝎鑽D2時，只需在地面透過Android平板電腦來遙控操作，大幅降低了親身上高台工作的需要和風險。

天蝎鑽D2主要使用激光來定位鑽孔位置，用戶選定第一個鑽孔位置後，便可以利用和第一個鑽孔位置的相對距離和方向（例如其左方或右方多少厘米等），來定義一連串鑽孔位置，既可以提高精確度，又可以節省時間。至於鑽孔過程中產生的粉塵，絕大部分會被吸入一個塵盒內，工人可以在收工時才拆下塵盒傾倒粉塵。

天蝎鑽D2的工作範圍是一個1.6米 x 1.6米的正方形，其安全範圍是一個1.8米 x 1.8米的正方形（分別以兩個由紅色激光劃出的正方形來顯示）。它一定要其安全範圍內沒有任何障礙物，才會開始鑽孔工作，以確保安全。若剛巧鑽上鋼筋，它亦能夠偵測到，繼而自動停止。平板電腦會顯示有關信息，詢問操作者想在哪個位置重新鑽孔。

完成鑽孔後，天蝎鑽D2可自動換鑽頭，改為將4種不同直徑的螺絲母（行內人俗稱為「平爆」）推入鑽孔內，像一般人在家中牆壁鑽孔之後，會先放入膠塞，以便安放和固定螺絲。

星公司成代理商 拓至當地市場

除在本地推出外，該公司今年較早時帶同天蝎鑽D2在新加坡參加展覽，迅速吸引一家當地公司成為其新加坡代理商。在訪問前，該公司已接獲一些新加坡公司訂單，將於稍後時間付運。

繼天蝎鑽D2後，該公司在今年上半年推出了同時適用於在天花板、牆壁和地面鑽孔的「天蝎鑽DF」。天蝎鑽DF的定位和操作方式與天蝎鑽D2相近，但售價較高，因為功能更全面，本身配備了履帶車底盤和激光雷達（LiDAR），除了由工人遙控行走，也具備自動導航、避障和自主行走功能。

天蝎鑽DF預設了在前方兩米內不可以出現人類等障礙物，若它偵測到前方有障礙物，會自動轉彎避開；若有人突然閃出、距離太近的話，則會自動緊急煞停。

新版DF備自動導航避障功能

現時，天蝎鑽DF在升降平台之上最高可以在兩米高的地方鑽孔，今年5月，一家加拿大公司曾特別派人來香港觀看示範，對它各項功能都滿意，但希望它可以在更高地方鑽孔。所以，該公司現時正研發新版本，最高將可以在3米高地方鑽孔，預料新版本明年初可完成研發，交貨給該加拿大公司。任宇行透露，由於有部分現有客戶要求，已開始着手研發其他用途的機械人，但暫時未能公開詳情。

[新經濟新天地]

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