賽目科技單季定全年業績生死

撰文 旻晞

那麼有信心？或者從其去年業績有迹可循，去年上半年公司虧損2579萬元（人民幣，下同），結果全年「大逆轉」取得盈利4869萬元，按年升24%。賽目於臨時招股文件透露多一點信息，指截至8月底兩個月未經審核綜合管埋帳目，於期內繼續錄得虧損淨額，也是說今年至少首3季仍大有機會未能「翻盤」，不過公司表明預期於2023年第四季度產生大部分收入，並於2023年錄得盈利。

攻智能網聯車仿真測試及驗證方案

賽目這種「一季定生死」的特色，與其項目收入確認入帳時間有關。公司指在往績期間各財政年度的收入主要來自某年度的已完成主要項目，及由於公司通常於交付產品/服務及客戶完成驗收後確認收入，並非已簽訂合約時或按履約過程確認，受季節性影響，這入帳方式容易造成收入只集中於某一季，而往績期間，公司指五大項目大多在有關年度的最後一季完成，因而造成這個「黃金第四季」現象。

賽目主要從事ICV仿真測試、驗證方案。簡單而言，便是供應ICV的測試工具、軟件、數據平台及數據，以及於測試期間提供各類顧問等服務。所謂ICV，則是指配備新一代先進的車載感應器、控制器、制動器及其他裝置，以實現人、車、路、雲數據等不同資訊交換及共享，最終發展到無人駕駛的新一代車輛。須知道汽車由製造至最終出廠，於製品測試不可馬虎，與傳統汽車一樣，ICV也需要進行充分和全面的仿真及/或實地測試來確保其安全可靠。ICV測試、驗證和評價解決方案，是在不同場景下測試及評估智能駕駛系統安全時連續運行的感知、決策及執行等行為，這便是賽目的商機。

2030年市場規模料增至323億

根據弗若斯特沙利文的資料，在智能駕駛技術不斷發展及智能汽車在中國的接受度不斷提高的推動下，內地ICV測試、驗證和評價解決方案行業的市場規模（按收入計）亦穩步增長，2022年的已有約27億元，且預期到2030年將進一步增至約323億元，自2023年起複合年增長率約為36%。

賽目主要透過自主研發的專有核心技術工具Sim Pro及Safety Pro，為客戶提供各類ICV測試、驗證及評價產品，以及與測試相關的顧問及服務。Sim Pro尤其專注於L3（見註）及以上級別的自動駕駛解決方案的測試。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年6月，Sim Pro通過ISO 26262規管下最高級別ASIL D的FuSa認證，成為全球首個獲得此類認證的ICV仿真工具鏈。

按過去兩年全年收入計，賽目的產品及服務收入比重大體維持於8：2或9：1比例。目前，公司於北京、杭州、鄭州及紹興等城市參與提供ICV仿真測試服務及ICV封閉場地測試服務。按2022年收入計，賽目是ICV模擬測試工具及平台市場的第二大市場參與者，市場份額約為5.8%。

客戶高度集中 毛利率趨降

作為汽車生產供應鏈提供服務的一方，其客戶可想而知是各大車廠，也導致賽目客戶高度集中，往績期間、即2020、2021、2022及今年上半年，來自前五大客戶的收入佔比分別約100%、93.4%、67.2%和78.9%，其中來自最大客戶的收入佔比分別約58.7%、39.0%、24.4%和43.4%。有如上周談及的江蘇龍蟠，也是和汽車行業息息相關，亦同樣面對客戶高度集中的問題，造成的後果是議價能力被削弱，惟賽目較龍蟠優勝的是其業務，大體是以「軟件」產品及服務為主，毛利率相對硬件為高，不過即使有如此優勢，往績期間其毛利率亦大體呈下降趨勢，相信與客戶集中度不無關係。

更值得留意是賽目的客戶數目有限同時，且大部分大型ICV仿真測試項目、ICV數據平台項目，以及其他產品等，通常為單次項目，公司並不依賴特定客戶來維持收入持續增長。以上因素令到賽目業務的持續性風險偏高，故亦不難發現往績期間其毛利以致盈利都較為波動；毛利率如上述雖大體呈向下，但2020年、2021年及2022年毛利率分別為72.2%、59.9%及65.6%，再至今年上半年跌至61%，期間每見反覆，且變化幅度不少。要提高業務的持續及穩定性，盡快擴大客戶群數目是一必然發展策略。

另一方面，賽目於供應商集中度亦不遑多讓，五大供應商佔其採購額高達97%，其中最大供應商佔採購額達70.8%（今年上半年數字）。不過賽目解釋，儘管數字偏高，但實際上以往從未發生供應中斷或供應商出現重大爭議事議，同時，五大供應商的構成成員每年也有部分變更，即公司並非單純依賴某特定5間供應商作採購。

賽目是來港集資，獨家保薦人為光銀國際，所得資金主要用於研發，當中包括用於研發新工具及租賃雲服務、開發本身的雲基礎設施，以及用於產品、服務的地域擴張及營銷。

（註：L3、三級智能駕駛，或有條件的自動化，允許車輛自動行駛，但只在理想的條件下及有一定限制，如以一定的速度在有通行限制的分道高速公路上及在停車場內。駕駛者仍需坐在方向盤後面，但雙手毋須握住方向盤。智能駕駛可劃分為由最基本的L1級至完全自動化駕駛的L5級。）

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