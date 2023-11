富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon：中國新能源電動車股可留意

去年11月18日見報的「創富倉」欄目中,提到記者當時正在新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」,會議上富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon表明對中國資產的看法正面,指該周在20國集團峰會進行的「習拜會」成果屬正面,料即使中美關係短期內不會因此大幅改善,但「習拜會」已經為市場情緒設定底部(set a floor on the market sentiment)。

上述報道見報後,恒指由此前一個交易日(去年11月17日)收報18,045點,急升至今年1月27日高位22,700點,在短短兩個多月便上升4655點或25.79%,屬恒指於2021年2月在31,183點見頂回落至今,表現最好的其中一段時間,可見Sekhon測市準確。

上周料「習拜會」成事 擬增持中國股市

珠玉在前,Sekhon對本周的「習拜會」最新看法亦值得重視。Sekhon早於上周三接受外電訪問時已經預測,中國國家主席習近平或於本周赴三藩市與美國總統拜登會面,舉行中美元首會晤,料中國股市因此短期有機會上漲,並透露富蘭克林鄧普頓正在留意會否增持中國股市(at the margin we are adding to those long held positions in China listed stocks)。

「富蘭克林鄧普頓亞太區投資者論壇2023」本月初從新加坡移師到本港進行, Sekhon當時則指出,雖然以微軟(美:MSFT)為首的七大美國科技股今年以來表現很好,但升勢亦的確過分集中,令美國小型股對比大型股已出現重大折讓。Sekhon續說,環顧美股以外,全球主要股市今年以來亦普遍跑輸美股,影響所及,美股在全球股市中的佔比已升至頗高水平;而在非美股中,亦同樣出現美股般大型股股價大幅跑贏小型股的現象。

綜合上述分析, Sekhon認為,在美國息率正接近見頂的情况下,美國以外股市將會有投資機會,例如可在增長較快的新興市場尋寶,當中,他看好印度、巴西及東南亞股市。另外,Sekhon認為,不論在美國或非美國股市,也可留意在科技、醫療等新經濟領域具備增長潛力的小型股。

美息近見頂 資金或流入新興市場

中國作為全球最大的新興市場,Sekhon對中國股市的看法是,選股要十分審慎,當中,他會比較留意中國新能源及電動車股的投資機會。

[封面故事]