外資基金Federated Hermes：習拜會利好 超配中國股市

明報記者 葉創成

雖然港股上周先升後回，恒指全周下跌460點或2.61%，終止此前連升兩周的強勢表現，惟在上周五收市後卻迎來好消息，外交部發言人華春瑩當晚宣布，應美國總統拜登邀請，國家主席習近平將於明天至本周五（11月14日至17日）赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC第30次領導人非正式會議；這是去年11月20國集團峰會後、事隔一年再次上演「習拜會」，而且亦是習近平自2017年4月以來，或2018年中美貿易戰開打至今首次訪美，意義重大，成果如何對全球投資市場，特別是中國股市後市料帶來重大啟示。

指金管局辦金融峰會 展示中國經濟實力

Federated Hermes是由美國Federated及英國Hermes兩大資產管理公司在2018年收購合併而成，截至今年9月底止，資產管理規模達到7150億美元，集團執行董事及投資專家部門主管James Cook上周從英國來港，在本港金管局舉辦「國際金融領袖投資峰會」期間會見其他全球金融界的精英，從而推廣旗下基金，並且接受《Money Monday》專訪，並解釋何以看好中美關係改善在即，以及旗下亞洲（日本除外）股票基金何以超配中國。

被記者問及本周擬舉行的「習拜會」能否改善中美關係、降低地緣政治風險、提升中國股市估值？Cook表示：「地緣政治風險是我們密切留意的風險之一，而你也看到中美兩國近月從官員到民間一直加強接觸，共同努力為在APEC期間『習拜會』順利舉行鋪路。有趣的是，香港金融管理局近日也舉行『國際金融領袖投資峰會』，成功邀請很多國際金融領袖來到中國的國際金融中心──香港聚首一堂，這是很有建議性及正面的信號，除意味中美兩國緊張關係不會升溫外，也顯示中國作為全球第二大經濟體在國際商界領袖中的重要地位。」

根據Federated Hermes亞洲（日本除外）股票基金截至9月底的報告，當時基金規模為31.75億美元，持倉中41.21%屬中國股票，相對基準指數的30.86%屬明顯超配（見表），而且10大持股中，亦包括百度、阿里及京東等中資科網股（見表）。Cook透露，由於該行預期中美關係將隨着「習拜會」順利進行有所改善，該基金近月一直超配中國股市，目前最新持倉佔比約四成。

中國股市已反映很多壞消息 估值便宜

Cook表示，Federated Hermes向來奉行逆向投資策略（Contrarian Investment Strategies），買入不被市場喜歡（unloved）的市場或股票，耐心等待價格回升至合理水平沽出獲利，而他認為，過去逾兩年中國股市明顯不受市場歡迎，因此目前估值吸引，已反映很多風險、挑戰及壞消息，是趁低吸納的好時機：「我們喜歡以非常吸引的估值來買入股票，而一般來說，當市場充滿好消息的時候，股票的估值不會十分吸引，目前有很多壞消息出現，市場對中國的情緒非常悲觀及負面，所以中國股市才會跌至非常便宜的水平，例如恒指現時估值便接近多年以來的低位（見圖1及圖2）」。

從基本因素分析的話，Cook指出，中國經濟目前正處於轉型期，而且地緣政治緊張亦屬負面，加上房地產市場顯著調整所帶來的負財富效應亦不利消費，這些均屬事實，亦正正由於這麼多負面因素已反映，中國股市估值現時才會跌至如此非常便宜的水平。

年初曾高位減持中國股市 近月始增持

Cook教路，近年投資中國股市，往往需要進行買賣（trading），即在股價低時增持、股價高時減持（add in weakness, reduce in strength）才可賺取超額回報（alpha），例如在今年初市場對於中國走出疫情、重啟經濟過度亢奮、中國股市估值亦偏高時，旗下基金便曾大幅減持，隨着近月樓市疲弱及消費降級等不利消息湧現，令中國股市回落後，旗下基金開始出手逐步增持，目前中國股市佔比已回升至近四成，與基準指數約三成比較，明顯超配近一成。

雖然中國近月出現消費降級的迹象，但Cook強調，料只屬暫時現象，他對於中國消費市場中長線增長仍然樂觀，而電子商貿互聯網平台公司明顯受惠此增長主題，因此旗下基金亦持有阿里及京東。當中，Cook表示，京東今年預測市盈率僅9倍，已經相當便宜，估值再下跌的空間料有限。

料中央採一切可行手段穩內房

不少投資者擔心，目前中國房地產市場泡沫已經爆破，將重蹈1980年代末期日本樓市泡沫爆破後衰足30年的覆轍，Cook卻認為不需要看得如此悲觀，指中國政府在今年下半年以來已推出很多政策希望支持及穩定樓市，考慮到自住物業往往是居民最貴重的單一資產，穩定樓市亦有助促進消費、推動經濟增長，因此，Cook相信中國政府會採取一切可行手段（whatever it takes）穩定樓市，即使成效可能需要較長時間才可看到。

Cook透露，旗下基金去年曾持有內房龍頭股中海外（0688），其後已於高位沽清，至今沒有持有任何內房股，轉為持有與內地房地產需求相關的水泥股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]