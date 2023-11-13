中東局勢動盪 沙特ETF上月淨走資15.6億新高

港適逢將推投資沙特ETF

報道指自10月7日哈馬斯襲擊以色列後，追蹤以色列的交易所交易基金亦見淨流出。iShares MSCI以色列ETF（美：EIS）、ARK以色列創新科技 ETF（美：IZRL），以及BlueStar以色列科技（美：ITEQ）淨流出250萬美元至930萬美元。

財政司長陳茂波曾於10月底表示本港短期內將推出亞洲首隻投資於沙特阿拉伯的交易所買賣基金（ETF）。該ETF產品由南方東英資產管理有限公司管理，南方沙特（2830）已於本月6日通過證監會認可，而南方沙特亦於上周五（10日）上載發行章程，於11月29日上市，每手交易數量為10個單位。