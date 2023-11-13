中東局勢動盪 沙特ETF上月淨走資15.6億新高

【明報專訊】近日以巴戰爭持續令投資者憂慮中東局勢，撤出中東交易所買賣基金（ETF）的投資。據路透社引述倫敦證券交易所（LSEG）數據報道，iShares MSCI沙特阿拉伯ETF（美：KSA）10月淨流出超過2億美元（約15.6億港元），淨流出量創歷史新高，持有量較10月初時大削兩成；月內，iShares MSCI卡塔爾ETF（美：QAT）亦有770萬美元資金流出，而iShares MSCI阿聯酋ETF（美：UAE）則有275萬美元的資金流出。
港適逢將推投資沙特ETF
報道指自10月7日哈馬斯襲擊以色列後，追蹤以色列的交易所交易基金亦見淨流出。iShares MSCI以色列ETF（美：EIS）、ARK以色列創新科技 ETF（美：IZRL），以及BlueStar以色列科技（美：ITEQ）淨流出250萬美元至930萬美元。
財政司長陳茂波曾於10月底表示本港短期內將推出亞洲首隻投資於沙特阿拉伯的交易所買賣基金（ETF）。該ETF產品由南方東英資產管理有限公司管理，南方沙特（2830）已於本月6日通過證監會認可，而南方沙特亦於上周五（10日）上載發行章程，於11月29日上市，每手交易數量為10個單位。