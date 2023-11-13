騰訊盈利料升26% 京東恐多賺不足4%

綜合券商預測，騰訊上季經調整盈利按年料上升25.5%至395.71億元（人民幣，下同），期內收入為1548.85億元，按年升10.6%，升幅較對上一季有所放緩。

高盛上周報告預期，市場對科網股上季業績關注重點包括電商廣告技術、遊戲及業務出海三方面，料大部分該行研究覆蓋的內地科企上季收入基本上合乎預期，不過按年增長放緩。該行預期，網易（9999）及騰訊股價有潛在升幅，後者今年第三季收入有望加速，主要受本地遊戲業務變現所帶動。

該行指出，騰訊過去3個月主要受第2季本地遊戲收入持平拖累，經歷估值重整，不過該行相信上季遊戲增長將重新加速，加上視頻號廣告收入增長，將推動集團估值短線可呈穩定水平。高盛料騰訊上季收入及經調整純利按年分別升12.1%及14.2%，目標價423元，維持「買入」評級。

阿里季績料放緩 純利或升18%

雖然本月步入內地電商促銷季節，不過京東自上月起遭大行一致唱淡，股價更跌至上市新低。綜合券商預期，京東第三季經調整純利按年升3.8%至92.74億元，收入為2469.99億元，按年升1.4%，增幅是多間大型科企當中表現最差。

高盛表示，市場對京東的擔憂主要是自營平台（1P）收入增長放緩；集團更重視第三方銷售平台（3P）的策略會否影響1P表現；以及宏觀經濟前景疲軟下競爭日益激烈，消費者轉為購買高性價比產品，或影響中長期發展潛力。該行預計，京東今年第3至4季經調整收入及純利分別錄得1%及3%增長，目標價由239元下調至205元，維持「買入」投資評級。

此外，市場預期阿里截至今年9月底止，第二財季經調整純利為400.72億元，按年升17.9%；收入為2239.8億元，按年亦升8.1%，升幅同樣有所放緩。大摩預計，阿里上季收入將按年升8%，宏觀影響客戶管理收入及本地生活服務，但被國際收入增長所抵消。此外，內地消費情緒已逐步改善，相信與阿里業務趨勢相若。