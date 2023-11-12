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經濟
2023年11月12日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
穆迪降美評級展望至「負面」 指政治兩極化 政府難促成減債共識
NOVO LAND 2A期新一輪沽78伙
鮑威爾放鷹失效 納指周五升2%
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猴子實驗後反常 動物測試惹議
張宗永：禁書帝國
薛偉傑：榮耀新手機 「十面防爆」矚目
馮其十：「調整優化房地產政策」還有何後手？
馮其十：「調整優化房地產政策」還有何後手？
【明報專訊】作為「風向標」和「指揮棒」，近期中央對金融相關議題密集發聲、表態，其中有關房地產的相關政策和舉措備受關注。在人民銀行最新公布的一份報告再次談到「適時調整優化房地產政策」，未來還有哪些後手？
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