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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：榮耀新手機 「十面防爆」矚目

【明報專訊】由華為出售而獨立出來的智能手機品牌榮耀（HONOR），發表中價旗艦新手機HONOR X9b，憑藉其突破性的防爆性能，預料這次有望省靚招牌，走出華為副線品牌的影子。

1.5米高跌落地仍保持完整

榮耀聲稱，HONOR X9b採用了它自家研發的太極緩震架構技術，結合底層架構和物料，形成了3個防護層。此外，在手機屏幕和中框引入獨家專利材料，在屏幕周圍形成微米級的空隙。因此，HONOR X9b能夠抵禦從1.5米高跌落地面的撞擊力，保持完整。

榮耀強調，該公司設計和測試這個軟着陸防爆性能時，是要做到全方位和多角度，包括屏幕的正反兩面和每面的四個角，都不會爆裂；所以，該公司將之稱為「十面防爆」。而HONOR X9b也罕有地獲得瑞士檢測機構SGS發出「全機抗跌認證」。

HONOR X9b配備高通的Snapdragon 6 Gen 1處理器、12GB RAM、256GB ROM，1.08億像素超清主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭和200萬像素微距鏡頭，以及5800mAh的鋰電池，建議零售價2699元。由即日起至11月16日預訂X9b，可獲贈榮耀智能手表GS3─競速先鋒、Talents手機殼，以及一年的碎屏保修服務。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

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