Neuralink人體實驗 數千人報名 FDA開綠燈 40歲以下四肢癱瘓優先參與

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、Wired、路透社

目前Neuralink開始招募志願者作人體實驗，因脊髓損傷或漸凍症而四肢癱瘓的40歲以下患者可優先參加。志願者須同意容許外科醫生切除部分頭骨，讓一系列電極和超細電線植入大腦，頭骨凹位會置入大小如1港元硬幣的儀器，會留上數年之久，馬斯克形容，晶片好比「頭骨中的Fitbit智能手表」。

無線傳輸 病人想法化成電腦指令

儀器會植入大腦負責控制手掌、手腕、前臂的手旋鈕區域（hand knob area），分析和讀取病人腦海活動，不用電線，就將數據傳輸到就近的手提電腦或平板電腦，屆時病人想法會化成電腦指令，再交由電腦分析。

今年3月，據報Neuralink直至去年才向FDA申請人體試驗批准，一度遭FDA拒絕，因FDA憂慮腦內儀器有可能過熱或移位。到今年5月，FDA接納Neuralink申請，容許Neuralink向患者作腦內植入，及使用手術機械人，最快明年可做植入試驗，跳過一年評估期。

一年多前起，同業早有兩家公司Synchron與Onward用人體測試植腦設備，但目前似乎以Neuralink的技術領先。現時同業的儀器只含約16個電極，Neuralink儀器卻含逾1000個電極，且有充足運算力，期望未來實現高速打字及使用游標。Neuralink儀器電池一般維持數小時，若戴上特製帽子，更可於約兩小時內充好電，惟同業對手的植腦設備仍需電線接連外部機器，此機器大小如心臟起搏器，通常植入胸部。

Neuralink亦正開發補充性脊椎植入物，旨在恢復癱瘓患者運動和感知。Neuralink聯合創辦人兼工程副總裁DJ Seo表示，公司短期目標是建立通用大腦接口，為未滿足醫療條件的神經系統病人恢復自主權，長遠目標是讓數十億人受益，超越人類生理能力。

製造手術機械人協助放入儀器

為接收清晰的腦部信號，將感應器靠近神經元愈近愈好。雖然有些研究人員希望不用做手術，直接將儀器放在頭皮上，但隔了一層，效果自然較弱，事實是至今腦細胞旁邊的電極所收集的數據明顯較精確。

為免手術令大腦出血或在組織留疤，Neuralink也製造了7呎高的手術機械人，配備攝影機、感測器、手術針等協助手術。先由醫生在頭骨開洞，機械人便將帶有電極的電線植入腦內。由人做手術，準備手術和切開顱骨已可花上數小時，實際植入只需約25分鐘。外媒指出，馬斯克希望手術毋須人類，只靠機械人就可完成，並希望手術時間縮短。

每場手術費共約5萬美元

Neuralink估計，每場植入手術費用連零件約1.05萬美元，並向保險公司收費約4萬美元，料5年內年度收入達1億美元。Neuralink預料，明年會做11場手術，目標到2030年急漲至22,204場（見圖）。馬斯克一度豪言，未來在各地建立診所做機械手術，為時不過15分鐘，顧客便可化身為半機械「改造人」。這些改造人可以上載、下載知識，好比《22世紀殺人網絡》奇洛李維斯般下載工夫技能。

Neuralink發展急速，多少因為馬斯克對人工智能感不安，去年他曾形容情况為「好比世界正走向盡頭」。他指出，相關試驗要加速，原因是要確保植入儀器後的人腦能與超級人工智能競爭，否則人道將危在旦夕，強調人類必須在人工智能搶佔世界前準備好，「這聽起來蠻怪的，但終有一日我們會與人工智能做到共生關係。」

曾為馬斯克寫傳記的《彭博商業周刊》作家Ashlee Vance評論，馬斯克在網上的形象日益狂躁，未必是量產控制精神儀器的理想人物，但仍讚馬斯克為此做了很多，即使日後由Synchron或Onward跑出，成為業界標準，馬斯克仍應記一功。

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