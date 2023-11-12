住建部：今年內地樓市「前高中低後穩」

倪虹表示，政府推進保交樓工作，帶動全國房屋竣工面積比去年同期增近20%，但供給方面仍然存在結構性不足問題，因人民對住房品質有更高要求，目前房地產市場正處轉型期，雖然遇到困難，但未來持續發展仍有一定支撐。

他指各城市交易量和價格有很大差異，故房地產調控採取因城施策、精準施策，中央所提三大工程工作已啟動，包括規劃建設保障性住房、改造城中村及建設「平急兩用」公共基礎設施。

堅持「房住不炒」 防市場大起大落

今年7月中央政治局會議通告沒有提及「房住不炒」，一度引起市場關注，倪虹在訪問中強調，在理念上要始終堅持「房住不炒」定位，以滿足剛性和改善住房需求為重點，提高人民住房質素。

他指過去追求速度和數量的發展模式已不適應現時發展，在新模式下房企要清醒地認識，現在要追求高質量、新科技、好服務。

倪虹又稱，需要建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，以人定房、以房定地、以房定錢，防止市場大起大落，並建立房屋從開發建設到維護使用的管理機制，包括改革開發方式、融資方式、銷售方式，建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度。