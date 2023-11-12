京東：今年「雙十一」成交額訂單用戶新高

京東表示，在10月31日晚上8時開啟的百億補貼日，開賣4分鐘內頻道成交額超過破億元人民幣，而在11月2日啟動的「9.9包郵日」，頻道全天訂單量較今年「618」當天增長超35倍。「雙十一」首周，家電成交額按年增長逾三成，時尚服裝品牌成交額按年增長逾一倍。

線下銷售方面，京東旗下七鮮超市及京東華冠超市就民生商品，如豬肉、牛肉和部分蔬菜推出同類商品「最低價」。京東到家有逾40萬間線下實體門店，提供送貨上門服務，稱帶動線下實體合作伙伴實現爆發式增長，逾10萬間新店成交額按月增長近八成。

另外，阿里巴巴（9988）旗下淘天集團首席執行官戴珊表示，今年天貓「雙十一」用戶規模創新高，累計訪問用戶數超過8億人次，三線以下市場用戶，比去年訂單增1.4億筆。小米（1810）則公布，截至11日完結，「雙十一」活動全渠道支付金額超過224億元人民幣，創歷年促銷紀錄，小米14手機獲四大平台國產冠軍。