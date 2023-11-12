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經濟
香港地產

NOVO LAND 2A期新一輪沽78伙

【明報專訊】《施政報告》公布減辣安排後，利好樓市，再有新盤展開銷售。新地（0016）旗下屯門NOVO LAND第2A期，昨日推售新一批共186伙，主要來自全新第1座的單位，當中154伙屬價單形式推售，另有32伙招標。項目全日售出78伙，佔以價單推售數目的51%。另恒地（0012）長沙灣西洋菜北街的曉柏峰，日前以低市價約一成，折實均呎約1.76萬元公布100伙單位售價，昨日已收逾百個認購，外界估計，發展商將短期內落實銷售安排。

郭炳聯郭基泓齊巡視銷售處

NOVO LAND第2A期昨日展開第三輪銷售，項目在開售前接獲1341個購樓意向登記，超購7.7倍。買家昨日需在早上9時30分前到達設於南昌站上蓋商場V Walk售樓處，大批準買家及代理一早在售樓處外等候，現場人頭湧湧。市場消息指出，項目昨日售出78伙。

新地副董事總經理雷霆表示，項目銷售反應理想，相信屬近兩月銷情最好新盤。另新地旗下已落成21年的跑馬地禮頓山，昨突上載樓書，雷霆表示，項目最後一伙稍後推出招標。

新地主席兼董事總經理郭炳聯與其兒子、新地執行董事郭基泓昨日在V WALK出現。新地表示，郭氏二人昨視察旗下服務式住宅TOWNPLACE WEST KOWLOON，因項目鄰近V Walk，故順道巡視商場，以及設於該商場的NOVO LAND銷售處。

曉柏峰示範單位逾4000人次參觀

日前公布首張價單共100伙，整批折實均呎約1.76萬元的恒地曉柏峰，樓花期約22個月，昨日起對外開放示範單位和接受認購。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目吸引不少投資客及自住客參觀，首日參觀人數逾4000人次，另已錄得超額認購登記。

二手市場續受壓，各區屋苑錄低價成交。港置首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳東港城7座中層B室，實用463方呎，兩房望園景，原業主今年9月中以718萬元放售，放售上月底主動減價48萬元至670萬元放售，仍乏人問津。及至日前，進一步減價至630萬元，即獲準買家洽詢，雙方議價後以610萬元易手，較最初叫價低108萬元或15%，實呎13,175元。

東港城兩房610萬易手 實蝕138萬

翻查資料，同類型單位1座低層F室，實用同為463方呎，在2017年8月以610萬元易手，即上述成交單位做價重返6年前水平。上述單位原業主2020年1月以713.8萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕讓103.8萬元或15%，計算交易雜費後，實際蝕逾138萬元或19%。

[香港地產]

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