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經濟
2023年11月11日星期六
睇樓手冊
港府降全年GDP增長預測至3.2% 市場下限 憂地緣緊張加息不利出口消費
鮑威爾放鷹 港股跌308點差絕亞洲
港元拆息全線抽高 1個月逼5厘
內銀撲水 單周發逾萬億存款證破紀錄
中證監開綠燈 黑芝麻擬港上市
華視首日漲56% 佛朗斯升3%
大劉：買恒大嬲自己 甘比早勸止蝕 護妻從無累輸錢 批嚴重造謠後悔幫呂麗君
冀政府出招救樓市 「冧咗好難上番嚟」
南海申請覆核失敗 下周四除牌
信行前行長受賄近10億 被判死緩
金管局：mBridge擬有限度商業應用
德視佳料旗艦眼科中心兩年內回本
亞馬遜Meta結盟 IG及fb可網購 罕有合作 分析：抗TikTok等挑戰
鮑威爾未排除加息 收緊概率大過放寬
匯控：Tesla估值非常昂貴 馬斯克是資產也是風險
WeLab「雙十一」推11厘息快閃定存
水務署長讚東江水助港成金融中心
曉柏峰首推百伙 折實均呎1.76萬 低長沙灣同區新盤逾一成 即日起收票
ST. GEORGE 'S MANSIONS 四房呎售4.15萬
CCL連挫四周 今年倒跌逾2% 樓價逾6年半新低 較今年高位瀉8.8%
投資者1186萬低市價沽海逸3房
大嶼山長沙地 下周五起招標
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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港府降全年GDP增長預測至3.2% 市場下限 憂地緣緊張加息不利出口消費
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