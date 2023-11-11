匯控：Tesla估值非常昂貴 馬斯克是資產也是風險

籲沽出 市值單日蒸發3042億

Tyndall的報告指出，匯控對其未來現金流的模型，主要建基於最早可能要到2028年才實現正現金流的項目。「我們看到Tesla的前景和想法具有巨大潛力，但認為項目落實的時間表，可能比估值所反映的預期時間長」，因此下調其評級。

除面臨評級下調，Tesla還面臨工人組織工會的壓力。美國總統拜登周四表態，支持美國汽車工人聯合會（UAW）助Tesla及豐田的工人組建工會。拜登近期多次聲援工人，被指是要為明年大選爭取藍領支持。

（綜合報道）

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