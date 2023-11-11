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經濟
國際金融

鮑威爾未排除加息 收緊概率大過放寬

【明報專訊】市場人士普遍認為美聯儲已完成加息之際，美聯儲主席鮑威爾周五凌晨釋出鷹派信號，指美聯儲「沒有信心」（not confident）在遏抑通脹方面已採取足夠措施，示意要有更多證據顯示通脹正在降溫，否則不會宣布結束加息。他解釋若有必要調整政策，美聯儲收緊政策的可能性，較放寬政策大，因為早前曾出現一些通脹趨勢的假象，在通脹壓力一度減弱後，又突然回升。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鮑威爾未提出需要加息的理據，但同時未有關上加息的大門。

不過摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示：「我們仍然相信美聯儲已完成是次加息周期，今次講話應被視為一個警告，表明美聯儲的言論必須保持鷹派，直到官員看到通脹進一步改善。」

鮑威爾發表講話前，市場對美國30年期國債拍賣的需求比預期少。一級交易商購買了此次拍賣中近四分之一的債券，是它們最近在30年期國債拍賣中，平均購買水平的兩倍以上。美國30年期國債孳息率由周三的4.655厘，升至周四的4.8厘左右，昨午夜前回落至4.7厘。美國10年期國債孳息率昨晚維持在4.6厘左右。美股3大指數早段回升。

英GDP按季持平 今年衰退風險降

此外，英國第三季GDP按季持平，表現勝於經濟師原先預期的0.1%按季跌幅，降低了英國今年經濟衰退的風險，但數據反映在利率高企的環境下，英國經濟恐長期停滯。

凱投宏觀英國首席經濟學家Paul Dales指出，英國第三季GDP其實按季略為收縮0.02%，或1.73億鎊（約16.5億港元），但英國國家統計局將其四捨五入，調整為0%。不過他認為，英國經濟並非疲弱至足以令核心通脹及薪酬增長迅速降溫，因此預計英倫銀行要到明年底才減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英國 美股 債息 美聯儲線人 鷹派 鮑威爾（Jerome Powell）

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