亞馬遜Meta結盟 IG及fb可網購 罕有合作 分析：抗TikTok等挑戰

彭博社指出，消費者將亞馬遜帳號，與社交網站帳號的個人資料掛鈎，可增加Meta對廣告商的吸引力，而亞馬遜也能在自家銷售平台以外，吸引到更多消費者。

電商平台社交媒體過往互不合作

亞馬遜發言人表示，美國消費者將在fb和IG看到亞馬遜精選廣告上的實時定價、送貨預估及產品細節，消費者將首次毋須離開社交平台，即可透過亞馬遜的網上廣告購物，向亞馬遜完成結帳。彭博社指出，一些IG廣告已開始鼓勵用戶向亞馬遜購物，引導用戶前往商品頁面及購物按鈕。

電商研究和諮詢公司Marketplace Pulse指出，電商平台與社交媒體往往互不合作，但亞馬遜和Meta之間的合作表明，它們的優勢可互補不足。

廣告營銷機構Disruptive Digital聯合行政總裁Maurice Rahmey形容，亞馬遜與Meta的合作，是「今年最重要的廣告產品」。市場人士指出，亞馬遜以往主要吸引那些，知道自己需要尋找什麼商品的購物者，但不太擅長協助沒有特定目標的消費者發掘商品。這項破天荒的合作，可使消費者獲得更切合需要的廣告，以及更迅捷的購物體驗，亞馬遜則可增加銷售量，並為Meta帶來更多廣告收入。

Meta以往在電商領域的發展遭遇不少障礙，此前放棄了Instagram Shop Tab（商店分頁），並關閉了fb和IG的實時購物功能。2021年，蘋果公司修改了私隱政策，用戶可選擇不被廣告商追蹤，嚴重影響Meta在iOS裝置投放定向廣告。Meta自此一直尋求利用人工智能（AI）技術，提高定向廣告的準確性。

Meta擬伙騰訊內地銷售VR設備

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，Meta正準備進軍中國消費市場，與騰訊經過一年的談判後，騰訊將成Meta VR設備在中國的獨家銷售商。據稱雙方的協議仍屬暫時性，細節可能有變。由於中國尚未頒布VR相關規定，目前未清楚騰訊引進Meta設備，並在其平台提供VR內容，是否需要像引進任天堂Switch及發布傳統電子遊戲般，尋求政府批准。

消息稱，這款頭戴設備將提供騰訊的遊戲和軟件，而騰訊將佔相關內容和服務（如軟件訂閱和遊戲銷售）的多數收入，而Meta將佔設備銷售的大部分收入。fb曾短暫進入中國市場，直至2009年中國新疆發生暴力事件，當時部分策劃者以fb組織行動，而fb拒向中方提供相關信息，最終被中國網絡系統封鎖。Meta的IG和WhatsApp也未能進入中國市場。

（綜合報道）

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