明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

冀政府出招救樓市 「冧咗好難上番嚟」

【明報專訊】劉鑾雄昨日召開記者會，除了訴說某人不是，亦大談投資、樓市及股市前景。他直言現時既有土地推出但因為不到價而流標，若果再讓樓市跌下去的話，「冧咗好難上番嚟」。他認為，政府有需要推積極的措施才行。他說，就算他們說得對，人家要聽才行。

劉鑾雄說：「個人覺得，政府再唔積極做好措施，（樓價）冧咗唔易救得起。」他記得，過往港澳辦主任夏寶龍曾講過，希望市民住大些舒服些，但是若要市民好，樓價又不能夠很貴，其實政策上存在矛盾。他並說自己：「talking too much」，由他說出來，就未必對。

經濟不好 籲有錢要留作看門口

他又談到，最近看報紙報道，指銀行最近最忙於call loan（追收貸款），令他擔心，他提醒要「小心、小心、又再小心」。同時由於聯儲局主席鮑威爾提過，若果通脹不跌便再加息，因此他認為，港人要自保。不過他看好一帶一路，料在東盟及南美國家推動得會愈來愈好，形容自己非「擦鞋」，料美元地位回落，中國會愈來愈富強。

在將來會否進一步減持恒大及內房股，劉鑾雄昨日只說要「Wait and See」。他對最近傳言平保（2318）救碧桂園（2007），引述朋友對他說：「有如一艘3萬噸船要沉，要由1萬噸船去拖走救佢」，他表明不知情况是否這樣，亦不知是否有人想這樣做。他形容，內房出事，內地會更緊張，又說自己在內房投資只如「人哋個沙灘，我只係一粒沙」。

他說，現時經濟不好，有錢也要留作看門口。他恐俄烏衝突、以巴危機及加息環境加起來，過一年解決仍可以，超過兩年或連大企業也面對危機。若果目前投資有派息的股票，他料過多幾年或可年賺十幾厘也不出奇。至於要投資什麼股票，他則避而不談。

相關字詞﹕碧桂園 平保 劉鑾雄

上 / 下一篇新聞