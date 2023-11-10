憧憬現貨ETF上市 比特幣價升穿3.7萬美元

市場等待美聯儲主席鮑威爾周五凌晨發表講話，為利率走勢透露更多端倪。美國10年期國債孳息率昨晚繼續在4.5厘水平徘徊。美股三大指數早段輕微下滑。截至周三，納指連升9天、標普500指數連升8天，均創兩年來最長升浪。

觀望鮑威爾講話 美10年國債息4.5厘徘徊

市場對美聯儲利率見頂的預期，導致美國國債孳息率近期下滑，推動美國股市顯著反彈。不過部分市場人士憂慮，若債息進一步下跌，金融環境將變得寬鬆，可能會使美聯儲在更長時間內保持鷹派立場。美聯儲官員此前暗示，美國國債利率上升，使金融市場收緊，降低了加息的必要性。

道明證券分析，美國國債孳息率回落最終將成為「雙刃劍」，倘美聯儲一再押後加息，市場可能將此舉解讀為鴿派的表現，金融環境將會放鬆，令美聯儲未來有需要採取更鷹派立場。

（綜合報道）

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