迪士尼第4財季多賺63% CEO：擬年底恢復派息

樂園成增長引擎 串流平台虧損大幅收窄

主題樂園業務是迪士尼的利潤增長引擎。由於票價上升，推動北美迪士尼樂園度假區、上海及香港園區的收入增長，加上郵輪訂購日數增加等因素，令主題樂園及消費者商品業務的季度收入按年增長逾一成至超過81億美元，營業利潤更按年增長逾三成至17.6億美元，為迪士尼貢獻近六成營業利潤。迪士尼整體季度營業利潤為29.8億美元。

ESPN是迪士尼另一重要的利潤來源。迪士尼首次分開披露ESPN的季度表現，其北美季度營業利潤按年增長16%至9.87億美元。迪士尼準備於2025年前，將ESPN全面改革為串流媒體服務。至於ESPN+串流業務的季度利潤為3300萬美元。相比下，Disney+及Hulu的串流影視平台業務季度營業虧損為4.2億美元，不過串流平台業務的營業虧損，已較去年同期的14億美元大幅收窄。迪士尼重申，串流媒體業務於明年9月實現盈利的目標。自2019年底Disney+推出以來，迪士尼的串流媒體業務虧損近110億美元。

截至9月底，Disney+的北美及國際訂戶（不包括印度），按季增長近700萬戶，令總訂戶人數增至1.5億以上，高於市場預期。迪士尼準備下月起測試將Disney+及Hulu合併的應用程式，並於明年春季正式推出，加強串流媒體業務的發展。

相比下，傳統有線電視網絡業務持續疲軟，廣告收入下降。若不計入ESPN，有線電視網絡季度收入按年跌9%至26.3億美元。迪士尼整體季度收入按年僅增5.4%至212億美元，連續兩季收入遜於市場預期，是2018年初以來首次。艾格已表明，對出售電視網絡業務持開放態度。

重掌迪士尼近一年的艾格強調，迪士尼的未來增長，將建基於串流媒體、主題樂園和遊輪、電影工作室及ESPN業務。他表示，過去一年花了大量時間進行整頓，是時候開始發展業務。

（綜合報道）

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