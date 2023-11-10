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經濟
國際金融

軟銀次財季虧損擴至483億 CFO：WeWork破產是「巨大恥辱」

【明報專訊】受共享辦公室營運商WeWork（美：WE）申請破產保護帶來的資產減值拖累，加上投資組合中的科技股面對利率上升股價受壓，日本投資巨頭軟銀集團（日：9984）在截至9月底的第二財季，虧損擴大至9311億日圓（約483億港元），較首財季錄得的4776億日圓（按當時匯率計算約261億港元）虧損，幾乎擴大1倍。這是軟銀集團連續4個季度錄得虧損。相比下，軟銀在去年同期因減持阿里巴巴（9988；美：BABA）而實現3.03萬億日圓（按當時匯率計算約1702億港元）利潤。

由於辦公室租賃市場疲軟，由軟銀持有多數股權的WeWork，本周早前在美國申請破產保護。軟銀財務總監後藤芳光形容，WeWork破產是「巨大恥辱」（great shame），「我們需要接受這一現實，並為未來的投資活動汲取教訓」。在截至9月的6個月內，與WeWork的投資及財務支援相關的損失達16億美元（約124.8億港元）。WeWork為軟銀帶來的累計虧損達143億美元（約1115.4億港元）。

安謀上市 售股收入349億列資本盈餘

不過，後藤表示，旗下9月上市的晶片設計公司安謀（美：ARM），將成為軟銀價值增長的新動力。由於安謀上市後仍是軟銀子公司，上市收益並未計入綜合損益表，而這筆價值6744億日圓（約349億港元）的售股收入，被列為資本盈餘。

此外，軟銀旗下願景基金一期（Vision Fund 1）在第二財季於安謀上市前，以40億美元的價格，將安謀股份出售給軟銀，獲得25億美元（約195億港元）的收益。不過軟景基金二期（Vision Fund 2）因投資於WeWork等影響，虧損21億美元。軟銀的拉美基金也虧損1億美元。軟銀表示，經會計調整，願景基金部門第二季整體投資收益為3億美元。願景基金財務總監Navneet Govil稱，一些私募市場的損失是「特殊的」，過去兩季的表現已趨穩定。

根據安謀公布的上市後首份業績，在截至9月底的第二財季，整體收入按年增長28%至8.06億美元創新高。調整後每股盈利36美仙，高於分析師預期。

前瞻指引市場失望 安謀早段挫7%

由於手機需求下滑，以致安謀來自手機晶片的版權費用（royalties）按年跌5%至4.18億美元，不過其完整晶片設計的授權（licensing）費用按年增長逾1倍至3.88億美元，反映人工智能（AI）等業務的潛力。由於個別授權協議可能要在較後時間才能確定，其前瞻指引令市場失望，該股早段股價挫7%，曾跌破50美元。安謀上市時每股定價51美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕安謀（Arm） 願景基金 虧損 軟銀集團

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