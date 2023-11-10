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經濟

香港地產

楊海成子666萬 購揚海雙車位

【明報專訊】港鐵黃竹坑站港島南岸第2期住宅、嘉里（0683）和信置（0083）合作的揚海，最近低調推售項目車位。資料顯示，揚海3樓一個單號車位及一個雙號車位，上月獲實德環球（0487）主席楊海成的兒子楊嘉杰（YEUNG ABEL）購入，購入價分別328萬元及338萬元，即共涉666萬元。

港島南岸車位受名人歡迎

事實上，港島南岸住宅項目車位向來甚受歡迎，如1期晉環早前推售車位，就獲不少名人捧場，包括歌星李克勤妻子盧淑儀，於今年6月斥資410萬元購入晉環一個車位，她亦曾於2021年5月以2583.9萬元購入晉環第1A座中低層F室，實用937方呎3房連套房戶，實呎2.75萬元，即購入住宅及車位共涉資逾2993萬元。

山東街地舖叫價3980萬放售

市場亦不乏投資者放售物業，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託代理放售旺角山東街67B號地下，位置鄰近金雞廣場，靠近麥花臣遊樂場，商舖面積約700方呎，業主連租約意向售價約3980萬元，每方呎意向價約5.68萬元。

翻查資料，物業由資深投資者陳宗武透過潤京有限公司持有，今年3月以2800萬元購入，若成功以意向價售出，帳面可賺1180萬元或42%。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事鄭國偉稱，獲委託放售觀塘鴻圖道35號天星中心26樓全層，面積約5750方呎，業主意向價約4490萬元，意向呎價約7800元。

資料顯示，業主2012年以約1781.93萬元購入半數業權，翌年再以相同價錢購入另半數業權，共涉資3563.8萬元，若以意向價售出，帳面賺逾926萬元或26%。

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