聽濤雅苑3房720萬元沽 呎價跌穿1萬

區內代理稱，上述成交呎價亦屬同區「另類盤」以外，區內私樓及資助房屋，今年首見成交呎價低於1萬元；不過，上述聽濤雅苑單位原業主，早於2000年以290萬元購入，早前成遺產盤，物業期23年仍升值430萬元或約1.5倍。

嘉湖3房售468萬 倒退回7年前

新界其他地區亦見低價成交。美聯首席區域營業董事黃國良表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約6宗二手成交，其中麗湖居7座中層A室，實用638方呎3房1套間隔，原業主減價32萬元或6%後，以468萬元易手，實呎7335元，成交呎價料為屋苑約3年最低。

上述單位原業主2014年以358.8萬元購入，帳面賺逾109萬元或三成。資料顯示，上述成交單位對下兩層A室，實用同為638方呎，於2016年的成交價為478.8萬元，意味是次成交價比7年前低逾10萬元或2%。

豪景特色戶呎價跌破6500元

另晉誠地產高級營業經理李德鴻表示，青山公路青龍頭豪景花園15座連天台特色戶，實用936方呎3房1套間隔，享青馬橋海景，由於該座不設電梯，成交價向來較低，近日以608萬易手，實呎6496元，料為屋苑3年來次低呎價；原業主2011年以488萬元購入，帳面賺120萬元或25%。

海怡3房劈價逾一成後易手

利嘉閣首席聯席董事溫錦華表示，將軍澳峻瀅1期第1座中層C室，實用498方呎兩房間隔、望山景，以605.8萬元易手，實呎12,165元；原業主2017年648萬元購入，帳面已蝕逾42萬元，連使費料實蝕約75萬元或約12%

市區大型屋苑方面，中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島11月至今暫錄約3宗成交，其中第32座中層E室，實用634方呎3房1套間隔，望內園景，原業主減價111萬元或11%後，以869萬元易手，實呎13,707元；不過，原業主2009年以430萬元買入，帳面仍賺439萬元或逾1倍。