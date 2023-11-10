內地客購星凱‧堤岸兩房 付辣稅180萬

成交價近1194萬 呎價逾兩萬

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸最新售出的第2座41樓D室，實用582方呎兩房戶，望城門河及山景，獲內地客以1193.9萬元承接，實呎2.05萬元；據了解，該買家須繳付15%買家印花稅（BSD）及新住宅從價印花稅（NRSD），涉資179萬元。

楊續稱，樓盤2021年底開售至今累售913伙，套現逾94億元，平均呎價20,369元。

個別新界一手豪宅，亦接連錄得大額成交。新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，以招標售出Lily Avenue 3號屋，實用2827方呎3房雙套間隔，連1035方呎花園，成交價6219.4萬元，實呎22,000元。

雲海別墅月內累售9洋房

吸金5.5億

資料顯示，買家採用720日成交期，可享現金回贈、提前入住及首3年保修等優惠；而項目上月初重啟銷售以來累售9幢洋房，套現逾5.58億元。

啟德海灣1期首輪買家

多以建築期付款

另嘉華（0173）牽頭、樓花長約17個月的啟德跑道區啟德海灣1期，首輪多數買家採建築期付款辦法。嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，首輪銷售中買家偏向選擇可靈活安排資金的建築期付款計劃，以及購入總價較高的單位。