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經濟

香港地產

恒地曉柏峰擬今開價 首推料百伙 樂風Elize PARK涉52伙 擬月底上樓書

【明報專訊】雖然港府已公布減辣，惟近期新盤交投氣氛仍淡靜，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交只錄約190宗之際，兩個九龍全新盤仍積極部署出擊。恒地（0012）旗下樓花期長約22個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨上載樓書，最快今日開價，料首推涉約百伙。與此同時，樂風首次在本港發展的住宅，旺角洗衣街Elize PARK，最快月底上載樓書，及後開放示範單位。

明報記者 管龍欣

繼推出紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH後，曉柏峰屬恒地今年另一主要市區全新盤，市場估計，項目最快今日公布首批約100伙價單。

曉柏峰最細平台特色戶162呎

曉柏峰樓書顯示，項目設A、B兩座，單位實用162至616方呎，戶型涵蓋開放式至3房，最細單位為A座2樓A4室，實用162方呎連82方呎平台開放式戶；最細分層標準戶為A座A4室及大部分A9室，該批單位實用185方呎，同屬開放式戶，涉約35伙，佔項目總數492伙的7%；面積最大為B座25樓B2室，實用616方呎3房1套間隔，連326方呎平台及544方呎天台。

翻查資料，去年初開售的旺角雋薈，最細單位實用152方呎，成交價由338.8萬至461.7萬元，實呎2.22萬元至3.03萬元。

曉柏峰不設停車位，至於廚房配套家電，主要採用德國品牌西門子，如電磁爐、抽油煙機及洗衣乾衣機等，浴室選用樂聲牌暖風機及TGC熱水爐；單位採用三菱電機分體冷氣機，預計關鍵日期為2025年9月。

Elize PARK投資額逾6億

Elize PARK方面，樂風創辦人及主席周佩賢表示，項目最快月底上載樓書，及後開放兩個示範單位，並隨即開售，展銷廳設於佐敦莊士倫敦廣場，定價參考市區新盤，而項目總投資額料逾6億元，個別單位將招標發售。周續稱，集團現時發展項目共8個，其中4個住宅項目分佈於九龍及港島。她表示，為切合項目「完美的家」概念，集團邀請人氣歌手方皓玟、馮允謙出演樓盤微電影，並由方皓玟創作及演唱主題曲「I Do」。

樂風項目銷售及市場總監孫慧茹補充，項目設52伙，1房佔15伙，實用240至245方呎；兩房佔28伙，實用325至345方呎；另設特色戶9伙，實用220至440方呎，地下1樓及2樓設商舖，樓花期長約7個月，關鍵日期為明年中。

YOHO WEST短期開示範單位

至於新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，擬11月中下旬上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，項目短期內開放示範單位，戶型屬兩房及3房戶，最快月內推售。胡續稱，住客將來可乘搭升降機，經穿梭大堂直達輕鐵站月台，或經有蓋行人天橋到天恩路公共交通運輸交匯處，乘搭小巴及巴士。

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