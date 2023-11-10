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經濟
2023年11月10日星期五
Duncan Lamont 投資先機
投資策略
內地再陷通縮 上月CPI跌0.2%遜預期 彭博：料下周減MLF 年底再降準
恒指三連跌 成交縮減至753億
喜相逢首掛曾升2.6倍 成交破億元
內地傳限對冲基金交易槓桿水平
分派收入勝預期 大行紛唱好領展
陳浩濂：內地經濟高息夾擊 港股受壓 多項增股市流動性措施出台 助提振大市
港財富傳承學院成立 鄭志剛獲委任董事會主席
陳茂波：爭取人幣櫃台股票納南向通
恒指公司獲授權使用 北交所數據編制指數
畢馬威：助另類投資發展 倡港府統一基金免稅
字節跳動旗下PICO澄清非裁員八成
日清首3季多賺16% 本港等業務收入減
中芯第3季業績 純利大跌八成
軟銀次財季虧損擴至483億 CFO：WeWork破產是「巨大恥辱」
迪士尼第4財季多賺63% CEO：擬年底恢復派息
憧憬現貨ETF上市 比特幣價升穿3.7萬美元
張兆聰：博小雙底回升 李寧可吼
港元定存高息精選
葉創成：領展海外收購失利 減值致虧損
Duncan Lamont：債券回報勝現金存款
技術取勝：三一國際下一支持位8.3元
盧駿匡：恒指突破18290點 調整浪始結束
劉思明：油氣煤需求增 能源股有買盤支持
周顯：價值投資法常敗給財技
譚新強：峰會前夕 中美各有所求
湯文亮：打擊樓市 大傷香港元氣
恒地曉柏峰擬今開價 首推料百伙 樂風Elize PARK涉52伙 擬月底上樓書
內地客購星凱‧堤岸兩房 付辣稅180萬
聽濤雅苑3房720萬元沽 呎價跌穿1萬
The HOLBORN一房呎租71元 業主回報3.4厘
楊海成子666萬 購揚海雙車位
Duncan Lamont：債券回報勝現金存款
【明報專訊】債券價格可升可跌，但現金不會，這讓很多投資者質疑債券是否值得投資，以下論點支持投資債券。
相關字詞﹕
債券
施羅德
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