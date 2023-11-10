日清首3季多賺16% 本港等業務收入減

日清昨午公布業績，績後股價向上，收市報6.14元，升0.8%。集團首3季香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，跌幅主要是去年疫情期間需求激增的情况不再，尤其是袋裝即食麵；中國內地業務收入減少5.8%，主要由於人民幣兌港元貶值，以當地貨幣計按年下跌0.2%。

積極拓內地銷售地域

集團表示，中國內地經濟正逐步復蘇，但未來有關家庭支出表現仍然不明朗，已積極擴展中國的銷售地域，並強化其合味道品牌。

此外，由於內地入境旅客增加，香港經濟亦逐步復蘇，今年7至9月即食麵銷量呈復蘇趨勢，但由於4月至9月即食麵整體銷量表現疲軟，令4月至9月的整體收入按年下跌。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，期內集團繼續推行成本控制及價格調整策略，以維持穩定的業務表現。由於宏觀經濟環境不明朗，預計消費市場競爭依然激烈，對前景保持審慎樂觀態度。

安藤清隆又表示，展望未來日清將繼續透過多元化的產品組合，以及高端化策略加強整體競爭力，同時提升在業務地區的品牌認受性。