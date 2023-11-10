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經濟

畢馬威：助另類投資發展 倡港府統一基金免稅

【明報專訊】畢馬威與另類投資管理協會（AIMA）發表報告，認為港府已制定多項支持資產管理行業的政策，但更關鍵是要為現行激勵措施提供更清晰指引。報告提出包括統一基金免稅制度（UFE）等5項建議（見表），以鞏固基礎及迎接未來行業機遇。

報告指出，為配合另類投資市場的發展，香港政府應考慮進一步改革基金規例，增強香港作為基金管理樞紐的吸引力和優勢，並確保香港成為區內基金持有及管理投資的首選地點。

提供清晰免稅待遇可投資清單

報告認為，為吸引基金考慮以香港作為區內管理和持有投資的基地，政府需讓業界清楚了解，當基金投資者取回投資收益時，基金不會為所持有的投資而繳納額外稅務招致損失。

報告指出，港府需解決業界與稅務局對附帶權益的稅務寬減觀點不一的情况，以及為在港管理的投資提供更明確的免稅待遇。此外，雖然統一UFE能夠為公共或零售基金以及大多數對冲基金提供明確豁免，但是其他資產類別則不太明確。因此政府可列出一份不符合豁免條件的投資清單，例如房地產項目，這將會增加清晰度和確定性。

建議簡化私募基金發牌程序

另外，證監會可簡化私募基金和其他類似另類資產管理公司的發牌程序，將對業界發展帶來更大幫助。

畢馬威和AIMA亦建議政府，將開放式基金公司（OFC）和有限合伙基金（LPF）的投資納入新「資本投資者入境計劃」，進一步推動私募基金行業，並鼓勵更多基金在香港設立該類投資工具及相關的管理公司。

相關字詞﹕統一基金免稅制度 另類投資管理協會 畢馬威 零售基金 對沖基金 私募基金

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