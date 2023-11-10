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經濟

陳茂波：爭取人幣櫃台股票納南向通

【明報專訊】財政司長陳茂波出席金融街論壇年會致辭時表示，將繼續擴大互聯互通範疇，冀引進更多風險管理工具，如期貨合約期權方面，引入更多資金以提高市場流動性。另外正爭取將人民幣櫃台股票納入南向通，讓內地投資者以人民幣投資港股，免去兌換港元而承擔匯率風險。

港國際金融中心地位穩如磐石

陳茂波又稱，香港國際金融中心地位久經考驗仍穩如磐石，銀行資本充足率超過20%，平均流動性覆蓋率大約170%，兩者均遠超國際標準。他續稱，港元外匯市場交易繼續保持暢順有序，聯繫匯率制度擁有超過4100億美元的外匯資產，為本港貨幣基礎1.7倍，有助維持香港貨幣穩定。

陳茂波提到，香港與人民銀行、泰國和阿聯酋正進行貨幣橋項目，過程中有多個先進經濟體作為觀察員參加，以了解多貨幣體系、國際貿易結算的影響。

另一方面，中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜在論壇時表示，因現時美元利率高企，人民幣作融資貨幣（Funding Currency），其擁有更低成本的優勢，並稱中東、東南亞的投行和央行對人民幣的興趣有所增加。他續稱，在人民幣國際化過程中，以金融機構的角度而言，應要聚焦服務實體經濟和客戶需求，例如為客戶增加人民幣的投資收益、提供更有效率管理風險和流動性的金融產品工具等。

中銀孫煜：人幣融資享低成本優勢

出席同一場合的港交所（0388）行政總裁歐冠昇表示，以電動汽車為例，中國為全球主要貿易伙伴之一，部分外國企業需將貨物出口至中國內地，或在其境內設有生產鏈和業務，故有助增加以人民幣結算的貸款需求。

相關字詞﹕歐冠昇 孫煜 陳茂波

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