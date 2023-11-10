陳浩濂：內地經濟高息夾擊 港股受壓 多項增股市流動性措施出台 助提振大市

明報記者 江陵凱

陳浩濂昨出席香港股票分析師協會的活動時表示，港股雖受壓，但今年首10個月計，港股日均成交金額達1066億元（見表），港股市場部分更錄得顯著增長；期內交易所買賣基金（ETF）日均成交金額為116億元，按年升25%；期貨及期權日均成交量亦超過135萬張合約，按年升7%；根據港交所（0388）數據顯示，香港上市申請宗數近月穩步上升，目前有約120家公司正籌備上市。

上市申請近月穩步升 約120公司籌備IPO

陳浩濂又稱，留意到愈來愈多不同地區的家族辦公室有意來港落戶，而投資推廣署於今年首9個月，合共協助300家企業來港落戶，可見不同投資者對香港十分有信心。

他亦提到於周三（8日）結束的金融領袖投資峰會中，有不同投資機構及地區的行政總裁級別的人士出席，並表示對香港有信心，且認同香港作為國際金融中心的重要性。另外，陳浩濂表示加上香港持續擴大互聯互通機制，包括不斷引進亞太及中東新資金，將進一步鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。

雷添良：擬推國債期貨股指期權

證監會主席雷添良於同一場合中表示，為加強香港於離岸風險管理中心的角色，除現有的A股指數期貨及於今年推出的互換通外，正計劃進一步準備推出A50期權，以及國債期貨等對冲風險工具。

雷添良指出，證監會與內地監管機構，一直致力聯通兩地市場，不斷強化跨境交易機制，豐富投資產品種類，當中成功例子如去年中推出的ETF通，一年間南向ETF交易日均成交額強勁增長20倍。他續稱，證監會亦致力強化離岸人民幣中心地位，於今年6月推出港幣和人民幣雙櫃台模式中，正積極研究將其納入港股通。