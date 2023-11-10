喜相逢首掛曾升2.6倍 成交破億元

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日喜相逢全日成交額逾1億元，確比不少藍籌股還要高，相信有即市資金見高追入，但他認為屬個別事件，要判斷新股是否回暖，需要之後多幾隻新股有同樣的升幅、波幅及成交才可確認。

安裝集團今起招股 入場費4767元

另外，山西省太原市工程服務商山西省安裝集團（2520）今日開始招股。預計全球發售3.33億股，香港發售佔一成。每股2.1至2.36元，一手2000股計入場費4767.61元，集資最多約7.9億元。集團於11月10日至11月15日公開招股，11月22日掛牌。華泰國際及山證國際為其聯席保薦人。明揚智慧能源集團為基石投資者，涉1.57億元投資金額，禁售期3年。

此外，據IFR引述消息人士稱，藥明合聯（2268）由於市場需求強勁，國際配售部分已提前1日於昨日截止。消息人士形容市場反應理想，令集團可能將股價定在招股價範圍19.9元至20.6元的上限，股份預期於11月17日在主板掛牌。

至於華視集團（1111）昨日公布招股結果，一手中籤率約10%，認購20手才穩獲1手，集團以招股價上限1.04元定價。輝立暗盤收報1.61元，較上市價高54.8%，不計手續費，每手4000股帳面賺2280元。耀才暗盤收報1.62元，較招股價高55.77%，每手帳面賺2320元。

明報記者

[新股]