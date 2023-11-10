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經濟

恒指三連跌 成交縮減至753億

【明報專訊】內地10月居民消費價格指數（CPI）回落，繼7月後再度陷入通縮，港股缺乏方向，連跌兩日後昨繼續反覆向下，恒指收市跌57點，報17,511點，連跌3個交易日，但守住10天及20天平均線，大市成交金額減至753億元。證券界表示，大市若守住17,500點，有機上望18,300點。

美股隔晚個別發展，恒指低開15點後曾升48點，但內地公布數據後由升轉跌，最多跌111點，其後跌幅收窄，最終收報17,511點，全日波幅160點；國指收報6030點，跌9點；科指升3點，收報4024點。北水由上日的淨沽轉為淨流入50億元，以淨流入三大指數ETF為主，盈富（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）共吸北水24.3億元，日前跌半成的平保（2318）亦吸2.14億元北水淨入。

平保否認接管碧桂園（2007）並表明已清倉，平保仍要再跌1.2%，碧桂園更挫逾9%，同系碧桂園服務（6098）跌超過7%（見表），為跌幅最大藍籌。其他內房股普遍下跌，龍湖集團（0960）跌5.4%，中國恒大（3333）跌6.5%，日前爆升30%的融創中國（1918）回吐9%。科技股別發展，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）偏軟，美團（3690）無升跌，昨一度升半成的小米（1810）收升2.3%，連升第七個交易日。領展（0823）績後繼續有追捧，昨再升2.8%，為升幅最大藍籌。

分析：守17500點 氣氛未太差

第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然港股連跌3日，但仍險守17,500點的初部支持位收市，市場氣氛未算太差，惟大市成交又再縮至不足800億元，顯示資金入市再次謹慎。他續稱，即將舉行的亞太經合組織APEC高峰會，習拜會有成事機會，相信會是接下來市場關注點。後市走勢，17,500點依然是恒指目前的初部支持，守穩的話可上望18,300至18,900點區間。訊匯證券行政總裁沈振盈同意，大市若守17,500點可望上試18,400點，相反失守的話，就要回到16,800點。

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