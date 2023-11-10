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經濟

內地再陷通縮 上月CPI跌0.2%遜預期 彭博：料下周減MLF 年底再降準

【明報專訊】內地繼今年7月後再陷入通縮，10月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.2%（見圖），表現差過市場預期；按月跌0.1%，扭轉之前3個月升勢。外資大行預期，隨着內地消費復蘇，明年初有望重現通脹，通縮環境短期強化人民銀行繼續減息降準的理據。

國家統計局解釋，主要因為天氣好、農產品供應整體充足，加上國慶假期後消費需求回落，令食品價格按月由升轉跌，按年跌幅由3.2%擴大至4%，當中單是豬肉價格按年跌30.1%。鮮菜、蛋類價格分別跌3.8%和5%。至於非食品價格按年升0.7%，升幅與9月相同，主要由於汽油和服務價格上升。假期之後出行需求回落，令機票和旅遊價格按月分別跌7.7%和0.3%。

PPI跌幅擴至2.6％ 連跌逾1年

反映企業成本的工業生產者出廠價格指數（PPI），10月按年跌2.6%，跌幅較9月擴大0.1個百分點，已連續超過一年錄得按年下跌，但表現好過市場預期。PPI按月持平，扭轉之前兩個月的升勢，主要由於去年同期油價和金屬價格波動，令基數較高。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，內地通縮主要受豬肉供應充足令價格明顯下跌，以及消費信心疲弱影響，估計趨勢可能維持半年，但物價未必出現1%或更大跌幅，因為居民負債不嚴重，消費能力仍足，未出現債務引發通縮和經濟衰退的危機，相信當豬價基數明年下半年回落，而且原油等大宗商品價格正常化，有望重回通脹。林俊泓認為，重振消費信心，關鍵是處理好內房債務問題，發放消費券，加強購買汽車、家電補貼、退稅力度等，都是有效的短期刺激。由於內地額外發行1萬億元人民幣國債，用於水利、改善防災等基建，為防市場流動性突然抽緊，預計年內還會減存款準備金率一次，幅度約0.25個百分點或0.5個百分點，向銀行體系釋放長期資金，減息機會就不大。彭博社認為人行年底前降準0.25個百分點，下周亦會減政策利率，例如1年期的中期借貸便利（MLF）或減0.1厘。

高盛：通脹續低迷 今年料0.3%

高盛認為隨着內地政策鬆寬，明年上半年內地經濟增長有望加快，惟通脹預期繼續低迷，CPI料由今年的0.3%，略升至2024年的1.3%，遠較官方預測的3%低。摩根士丹利形容，內地重回通脹過程有波折，近期支持經濟的措施，只能抵消樓市和地方債務帶來的壓力，預期第四季經濟按年增4.9%，按季增0.7%，較市場平均稍低。

明報記者

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