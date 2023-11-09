馬斯克旗下大腦晶片公司將展開人體實驗

Neuralink表示，希望找到因脊髓損傷，又或因漸凍症而四肢癱瘓的40歲以下患者優先進行實驗。

形容設備為「頭骨中Fitbit智能手表」

Neuralink的設備旨在為人類和機器建立合作關係，助神經系統受損的患者，透過思想來控制電腦滑鼠或鍵盤。過去3年10次參觀Neuralink設施的馬斯克傳記作者Ashlee Vance表示，外科醫生需將志願者部分顱骨移除，然後由機械人植入Neuralink的設備，包括一系列電極。Neuralink於前年和去年，向綿羊、豬和猴子合共完成449次植入試驗。

路透社報道，FDA於3月曾因安全問題，拒絕Neuralink人體測試申請，憂慮晶片可能過熱，且連接到大腦晶片的電線，可能會在頭部移位。該公司的測試最終獲批，意味其解決了FDA的一些擔憂。

（綜合報道）

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