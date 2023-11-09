馬斯克旗下大腦晶片公司將展開人體實驗

【明報專訊】全球首富馬斯克旗下大腦晶片公司Neuralink將展開人體實驗。美國食品及藥物管理局（FDA）已批准Neuralink將一系列電極和超細電線植入人類大腦。馬斯克形容，其公司植入人腦的設備，相當於「頭骨中Fitbit智能手表」。該公司正為首次人體實驗招募志願者，目前已有數千人表示有興趣。目前未知FDA最終批准了多少人體試驗。
Neuralink表示，希望找到因脊髓損傷，又或因漸凍症而四肢癱瘓的40歲以下患者優先進行實驗。
形容設備為「頭骨中Fitbit智能手表」
Neuralink的設備旨在為人類和機器建立合作關係，助神經系統受損的患者，透過思想來控制電腦滑鼠或鍵盤。過去3年10次參觀Neuralink設施的馬斯克傳記作者Ashlee Vance表示，外科醫生需將志願者部分顱骨移除，然後由機械人植入Neuralink的設備，包括一系列電極。Neuralink於前年和去年，向綿羊、豬和猴子合共完成449次植入試驗。
路透社報道，FDA於3月曾因安全問題，拒絕Neuralink人體測試申請，憂慮晶片可能過熱，且連接到大腦晶片的電線，可能會在頭部移位。該公司的測試最終獲批，意味其解決了FDA的一些擔憂。
（綜合報道）
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