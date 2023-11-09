巴郡傳再發行日圓計價債券

分析：冀鎖定較低借貸成本

日本央行上周調整孳息率曲線控制（YCC）政策的措辭，將10年期國債孳息率1厘上限，列作僅供參考數字，被視為日本央行將放棄負值利率政策先兆，令巴郡等發行較多日圓計價債券的企業，面臨借貸成本上升的影響。瑞穗透露，將與美銀證券日本公司承銷巴郡日圓計價債券，銷售對象將限於日本合資格機構投資者。

東京Asset Management One基金經理Haruyasu Kato表示，由於利率將會向上，令商界希望盡可能鎖定利率。

今年4月，巴郡發行了合共價值1644億日圓（約11億美元）日圓計價債券，期限最長30年期債券，年利率2.325厘，是支付成本最高的日圓企業債券之一，但參照全球標準，巴郡發債成本仍然較低。

同在今年4月，巴菲特訪問日本，與一些貿易公司高管會面。到今年6月，巴菲特宣布增持了三菱商事（日：8058）等日本五大商社的股票，提振了日本股市的投資氣氛，助日本股市升至33年高位。今年迄今，三菱商事股價累計升約六成，丸紅（日：8002）升約五成，而三井物產（日：8031）、伊藤忠商事（日：8001 ）及住友商事（日：8053）升逾四成。

（綜合報道）

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