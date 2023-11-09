瑞銀收購瑞信後首發AT1債 總發行額30億美元 競標額超8倍

據LSEG新聞服務機構IFR報道，瑞銀周三開始發行的美元計價AT1新債，分為5年期及10年期內可贖回兩種。彭博社引述知情人士透露，這兩種美元計價的AT1債券，總發行金額約為30億美元，但獲得超過260億美元的競標，是預期集資額的8倍以上，反映市場已從3月的AT1減值事件重拾信心。

5年期傳收益率約9.625厘

彭博社的消息指，瑞銀的5年期AT1債券的收益率約為9.625厘，而10年期可能在9.75厘左右。據稱，5年期AT1債券定價的初步指引為10厘，而10年期為10.125厘。

瑞銀未對合約細節發表評論，僅表示將在發行完成後提供更多資訊。AT1債券具永續債性質，並可在特定條件下轉換為股票，是一種風險相對較高的非優先受償債券。惠譽周三向瑞銀的新AT1債券給予「BBB-（EXP）」預期評級，較瑞銀整體生存能力（Viability Rating）的A評級，低4級。

美聯儲主席鮑威爾昨晚為美聯儲的研究與統計部門研討會致辭，但未談論貨幣政策前景，僅表示進行經濟預測時，須跳出經濟模型進行思考。

鮑威爾研討會致辭未提幣策前景

美聯儲上周議決維持利率不變後，鮑威爾曾暗示，目前可能已完成加息進程，但不排除再次加息的可能性。市場視此為利率見頂的信號，推動美國國債孳息率下滑。美國10年期國債孳息率亦由接近4.9厘，下調至目前4.5厘左右。美股昨早段窄幅上落。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）昨表示，現在討論減息為時過早。歐洲央行3名政策制定者也暗示，貨幣政策仍需保持緊縮。美聯儲理事庫克（Lisa Cook）昨表示，地緣政治緊張局勢可能引發負面的溢出效應，包括通脹上升。

美聯儲官員正評估美國長期國債孳息率的升幅，是否足以令經濟降溫，從而抑制未來加息的必要性。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，通脹率仍然過高，核心問題是金融狀况是否具足夠限制性。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）亦認為，若數據顯示遏抑通脹的進展停滯，又或利率水平不足以令通脹及時回落至2%，將支持進一步加息。

（綜合報道）

[國際金融]