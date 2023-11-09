明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

勞福局：8物業處最後審視階段

【明報專訊】政府早在2019/20年度《財政預算案》宣布，由社署及產業署負責在3年內共斥200億元購置物業作社福設施，勞工及福利局長孫玉菡昨日於立法會回覆立法會議員吳永嘉提問時表示，社署共以1.5億元購入4項物業，分別位於深水埗區、中西區、東區和觀塘區，用於設立家長/親屬資源中心及自閉症人士支援中心，以及提供到校學前康復服務。孫續回應其他議員提問時指出，現有8個物業處於最後審視階段，另有28個實地評估及跟進，餘下仍在評估，而今年度當局預留約7.89億元進行相關工作。

本年度預留7.89億作相關工作

孫玉菡指出，政府一直採取多管齊下方式，通過長、中及短期策略，物色合適用地或處所提供福利服務，從而滿足殷切需求。社署一直與相關的政府部門保持密切聯絡，在各公共屋邨發展或重建項目和市區重建項目中物色合適的用地，以提供福利設施。政府亦致力通過賣地計劃和私人土地作福利用途特別計劃，適當地增加福利設施的供應。另政府亦盡量善用空置校舍等可供使用的政府處所，探討是否適合改建為福利設施。

已共斥資1.5億購4物業

另一方面，社署同步推行短期措施，從私人物業市場購置處所。立法會議員謝偉銓關注，政府透過什麼渠道物色放盤。孫玉菡回覆，過去3年社署跟產業署接到450份放售建議書，除了有4個成功購入外，有300個評估為不適合，消防設施及無障礙通道要求不符合現時要求等，另有60個業主收回放盤，8個叫價遠超過市場價，餘下70個跟進及評估中。

資料顯示，政府先後購入3個物業（見表），分別於2021年底3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號及2號舖連外牆、2022年以7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，另外，今年5月以4600萬元購入觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，3個物業共涉1.575億元，其中位於長沙灣尚南天物業已作社福設施，現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。

相關字詞﹕立法會 孫玉菡 產業署 社署

上 / 下一篇新聞

投資機構看好香港 太盟：兩制非常重要 金管局余偉文：檢視明年會否再辦金融峰會
投資機構看好香港 太盟：兩制非常重要 金管局余偉文：檢視明年會否再辦金融峰會
橡樹資本：續投資中國 不擔心地緣風險
橡樹資本：續投資中國 不擔心地緣風險
人行潘功勝：全年5%經濟增長可達標
人行潘功勝：全年5%經濟增長可達標
內房救市傳發第二箭 融創恒大飈三成
內房救市傳發第二箭 融創恒大飈三成
喜相逢暗盤倍升 每手最多帳賺2750元
喜相逢暗盤倍升 每手最多帳賺2750元
領展中期每單位派1.3元 按年減16% 本港零售物業收益增2.4% 整體續租加租近9%
領展中期每單位派1.3元 按年減16% 本港零售物業收益增2.4% 整體續租加租近9%
供股集資作存款賺息 抵消部分財務成本
供股集資作存款賺息 抵消部分財務成本
平保：被要求救碧桂園報道不實
平保：被要求救碧桂園報道不實
標普料港樓價明年最多跌一成
標普料港樓價明年最多跌一成
許正宇：惡劣天氣開市 本月諮詢公眾
許正宇：惡劣天氣開市 本月諮詢公眾
長和歐電訊業務上季收入微跌
長和歐電訊業務上季收入微跌
德昌電機中期多賺逾倍 派息0.17元
德昌電機中期多賺逾倍 派息0.17元
瑞銀收購瑞信後首發AT1債 總發行額30億美元 競標額超8倍
瑞銀收購瑞信後首發AT1債 總發行額30億美元 競標額超8倍
巴郡傳再發行日圓計價債券
巴郡傳再發行日圓計價債券
馬斯克旗下大腦晶片公司將展開人體實驗
馬斯克旗下大腦晶片公司將展開人體實驗
任天堂拍《薩爾達傳說》 股價飈
任天堂拍《薩爾達傳說》 股價飈
張兆聰：油價料企穩 中海油分段吸
張兆聰：油價料企穩 中海油分段吸
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：吉利守50天線或有升浪
技術取勝：吉利守50天線或有升浪
劉思明：平保超跌或反彈 受限行業前景難轉頹勢
劉思明：平保超跌或反彈 受限行業前景難轉頹勢
周顯：價值投資法只適合巴菲特
周顯：價值投資法只適合巴菲特
湯文亮：有多少客可以重來
湯文亮：有多少客可以重來
外籍客1353萬購親海駅 付203萬辣稅 減辣後非本地客付72萬辣稅入市新都廣場
外籍客1353萬購親海駅 付203萬辣稅 減辣後非本地客付72萬辣稅入市新都廣場
天瀧3個月來首錄成交 4房近3900萬沽
天瀧3個月來首錄成交 4房近3900萬沽
內地客5600萬放售灣仔舖 低6年前逾一成
內地客5600萬放售灣仔舖 低6年前逾一成
規劃署不反對新世界南生圍住宅項目
規劃署不反對新世界南生圍住宅項目
珀麗灣天際屋5萬租出 呎租35元
珀麗灣天際屋5萬租出 呎租35元
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美樓市不差 仍有機率再加息
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美樓市不差 仍有機率再加息
瑞士寶盛：美富戶更關注房地產投資
瑞士寶盛：美富戶更關注房地產投資