外籍客1353萬購親海駅 付203萬辣稅 減辣後非本地客付72萬辣稅入市新都廣場

明報記者 管龍欣

上述親海駅單位，位於1座22樓B室，實用729方呎，3房1套間隔，以約1353.3萬元、實呎18,564元成交。此外，利嘉閣分行首席聯席董事周雪雯稱，上水新都廣場錄非香港永久居民買家入市個案，單位為2座低層B室，實用413方呎屬兩房間隔，獲買家以478.8萬元承接，實呎約11,593元。周續稱，新政策下買家需繳付的辣稅由143.64萬元，下調五成至71.82萬元。原業主2003年SARS期以113.8萬元購入，持貨約20年，帳面獲利365萬元或3.2倍。

新港人777萬購映灣園3房特色戶

施政報告後交投有所加快，東涌本月暫錄10宗成交，較上月同期3宗多出逾兩倍，當中區內指標屋苑之一的映灣園佔5宗成交，平均實呎約10,227元。

中原分行經理曹嘉華表示，映灣園新錄新香港人入市個案，單位為15座低層特色戶，實用710方呎，3房1套間隔，附設大平台，享內園泳池景致，單位今年初叫價850萬元，獲新香港人以777萬元承接，實呎10,944元，期間累減73萬元或9%。

上述單位原業主2017年12月以777萬元購入，持貨約6年間大多用作收租，經是次轉讓帳面平手離場，若連使費計實蝕逾45萬元或6%。

南豐新邨破冰封 3房610萬沽

個別老牌屋苑在《施政報告》後，打破冰封局面，其中樓齡約46年鰂魚涌南豐新邨本月終開齋。利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭稱，南豐新邨9座高層H室，實用570方呎，3房間隔，望內園球場景，原業主不想年老的母親獨居上址，以700萬元放盤，並願意擴大議價空間，累減90萬元或13%，以610萬元易手，實呎10,702元，貼近兩房市價水平，做價亦較本地銀行估價低逾一至兩成，為屋苑約3個月來首宗二手成交。對上易手的同類成交於今年7月底，單位為8座高層A室，實用570方呎，成交價810萬元、實呎14,211元。

不過，上述最新成交單位的原業主，早於1983年38萬元買入自用至今，持貨約40年，帳面獲利572萬元或16倍。