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經濟
2023年11月9日星期四
技術取勝
投資策略
投資機構看好香港 太盟：兩制非常重要 金管局余偉文：檢視明年會否再辦金融峰會
橡樹資本：續投資中國 不擔心地緣風險
人行潘功勝：全年5%經濟增長可達標
內房救市傳發第二箭 融創恒大飈三成
喜相逢暗盤倍升 每手最多帳賺2750元
領展中期每單位派1.3元 按年減16% 本港零售物業收益增2.4% 整體續租加租近9%
供股集資作存款賺息 抵消部分財務成本
平保：被要求救碧桂園報道不實
標普料港樓價明年最多跌一成
許正宇：惡劣天氣開市 本月諮詢公眾
長和歐電訊業務上季收入微跌
德昌電機中期多賺逾倍 派息0.17元
瑞銀收購瑞信後首發AT1債 總發行額30億美元 競標額超8倍
巴郡傳再發行日圓計價債券
馬斯克旗下大腦晶片公司將展開人體實驗
任天堂拍《薩爾達傳說》 股價飈
張兆聰：油價料企穩 中海油分段吸
人民幣定存高息精選
技術取勝：吉利守50天線或有升浪
劉思明：平保超跌或反彈 受限行業前景難轉頹勢
周顯：價值投資法只適合巴菲特
湯文亮：有多少客可以重來
外籍客1353萬購親海駅 付203萬辣稅 減辣後非本地客付72萬辣稅入市新都廣場
天瀧3個月來首錄成交 4房近3900萬沽
勞福局：8物業處最後審視階段
內地客5600萬放售灣仔舖 低6年前逾一成
規劃署不反對新世界南生圍住宅項目
珀麗灣天際屋5萬租出 呎租35元
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美樓市不差 仍有機率再加息
瑞士寶盛：美富戶更關注房地產投資
技術取勝：吉利守50天線或有升浪
【明報專訊】阿里健康上落格局待變（圖）
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投資機構看好香港 太盟：兩制非常重要 金管局余偉文：檢視明年會否再辦金融峰會
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