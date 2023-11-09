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經濟

長和歐電訊業務上季收入微跌

【明報專訊】長和（0001）旗下歐洲電訊業務CKHGT公布截至9月底止季度營運數據，第三季收入按年微跌0.3%至25.62億歐元（約213.6億港元）；毛利則升2.9%至18.61億歐元（約155.2億港元）。其中意大利業務收入和毛利分別跌3.3%和3.8%。

CKHGT首3季收入按年升0.7%至74.79億歐元；毛利升3%至54.23億歐元。活躍客戶人次升2.6%至4410萬人；合約客戶流失率與去年同期相若，為1.2%。至於資本開支跌28%至12億歐元，其中金額不包括牌照費。另外截至9月底止，債務淨額為20億歐元，較6月減少8.9%。

意大利業務收入毛利俱跌

按地區劃分，單計第三季，英國業務收入按年跌1.8%至6.44億英鎊；毛利則升8.8%至4.31億英鎊。活躍客戶人數增加4%至1073.5萬人，而活躍合約客戶人數亦增加7.2%至892.8萬人。集團表示，活躍合約客戶人數比例維持高且穩定水平，由去年同期81%提高至83%。月均客戶流失率為1.4%。季內資本開支按年大跌69.3%至7500萬英鎊，按季跌44%。集團指資本開支受季節性因素影響整體呈下跌趨勢。

至於意大利業務，季內收入按年跌3.3%至9.8億歐元；毛利跌3.8%至7.55億歐元。活躍客戶人數因競爭激烈而按年減少4.1%至1826萬人，而活躍合約客戶人數微跌0.4%至916.5萬人。至於月均客戶流失率由第2季1.4%回落至1.2%，集團解釋，由於重新定價措施帶來初始客戶流失的影響減退。季內資本開支按年減少31.7%至1.36億歐元。

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