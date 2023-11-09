領展中期每單位派1.3元 按年減16% 本港零售物業收益增2.4% 整體續租加租近9%

明報記者 陳偉燊

期內領展總收益67.25億元，按年增長11.3%，比市場預期的64.45億元為高。儘管計及投資物業公平值變動出現減值66.32億元影響，致由盈轉虧，帳面稅後虧損36.5億元，但是實質上，受到新收購新加坡資產的貢獻，以及香港業務表現穩定所帶動，期內該集團的物業淨收入50.63億元，按年增長10.38%，亦比市場預期的44.94億元為高。由於業績「對辦」，該集團股價午後最多曾升2.64%，收市時升幅稍收窄，仍有1.32%。

商舖街市檔位續租租金俱升

財年上半年領展本地零售物業組合收益增長2.4%。當中商舖、熟食/街市檔位租金分別按年升2.36%及5.38%；兩者續租租金分別按年升8.1%及11.3%；整體在港零售物業續租租金則增長8.7%；租用率維持於98%。期內已簽訂超過300份新租約。

首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，按暫時所見，料下半年續租租金升幅不會超越上半年，在出租率處於98%，加上租戶銷售仍然有增長，整體租金對銷售比例又處於可持續得到的12.4%，他相信這足以支持下半年續租租金保持溫和增長。他們亦有在個別商場推動晚市消費，冀能增加消費。

續推第三方資本伙伴策略

在實現領展3.0策略方面，行政總裁王國龍表示，引入第三方資本伙伴計劃，屬集團重要策略。在新加坡完成收購商場組合後，集團更有幫助賣方提供管理，亦會留意第三方資產管理項目。原先他們擬在新加坡的商場引入其他資本基金，只是受市場環境改變影響，但仍然繼續推進有關策略。將來他們更可以出售手上物業部分權益，或轉以小股東形式兼參與管理，甚至找來私募基金參與投資等，「目前正籌備中，料仍然需時去籌備。」

他又稱，在持續一段時間的高息環境下，業主及投資者均願意調整價錢去出售項目，因此有更多項目讓他們審視，惟市場環境轉變令付出成本高了，令領展投資目標亦有變。目前會陸續視察潛在項目，惟暫時未有任何項目可落實。