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經濟

內房救市傳發第二箭 融創恒大飈三成

【明報專訊】港股上升乏力，於周一曾觸及18,000點後連跌兩日，恒指昨最多跌132點，收市跌101點，報17,568點，大市成交金額941億元。內房股成為昨日焦點，周一有內地媒體指內地四部委召開房企融資座談會，或推「第二支箭（即民營企業債券融資支援工具）」以支持民營房地產企業融資，昨午路透社更指中國平安（2318）收到中央要求收購碧桂園（2007）股份（相關新聞見B2），一眾內房股集體炒上，碧桂園升12%，恒大（3333）更爆升28%，即時否認報道的中國平安卻跌半成，為跌幅最大藍籌。

恒指再挫百點 連跌兩日

《上海證券報》日前報道，近期「第二支箭」將支持新城控股（滬：601155）、美的置業（3990）、卓越商管等民營房地產企業發行債券融資；《財聯社》則報道，人民銀行、住建部、金監總局及中證監周二聯合召集數家房企座談，了解產業資金狀况及企業融資需求，參與座談會的企業包括萬科（2202）、龍湖（0960）、金地集團（滬：600383）等，加上中國平安購碧桂園的消息，刺激內房股昨於尾市抽升，除恒大及碧桂園，融創中國（1918）更升30%（見表）。

摩根大通發表報告，指萬科獲深圳國資委力挺，認為有關消息有助短期穩定內房股氣氛，看好央企背景的內房股。對整體內房板塊，摩通認為近期股價溫和改善只屬反彈，多於行業出現利好催化劑；近期銷售按年改善主要是同期低基數，內地樓市氣氛仍乏善可陳。在銷售未出現堅實改善以及強勁政策寬鬆之前，該行相信內房板塊仍將跑輸大市。

大市方面，隔晚美股靠穩，恒指昨低開19點一度倒升83點，但午後受A股拖累下轉跌，收跌101點，報17,568點；科指跌35點，收4020點。北水結束之前連續8日資金淨入，昨淨沽13.6億元，其中盈富（2800）及南方恒生科技（3033）分遭北水淨沽16.6億元及6.11億元。

北水結束8日淨流入

內險股受中國平安相關消息拖累而下跌，中壽（2628）跌2.3%，太保（2601）跌3.5%；科技股偏軟，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）跌幅均在1%之內，小米（1810）升2%，見逾年半高位；油價急跌，石油股受壓，中海油（0883）及中石油（0857）齊跌逾2%。獨立股評人郭思治表示，昨日大市調整本屬意料之內，但尾市傳出中國平安收到中央要求收購碧桂園的消息，對本來已信心不足的投資者帶來衝擊。後市關鍵看能否守住10及20天線，若失守則要回落至17,000點附近。

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