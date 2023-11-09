橡樹資本：續投資中國 不擔心地緣風險

【明報專訊】近年不少海外投資者憂慮中美關係惡化，對投資中國市場存有戒心，作為全球最大不良資產投資者的橡樹資本卻未有減慢投資中國市場的步伐。被譽為「價值投資大師」的該公司聯席創辦人兼聯合董事長霍華德．馬克斯（Howard Marks）認為，中國市場具光明的未來，公司會繼續投資於中國市場，並不擔心地緣政治因素。
指中美脫鈎機會率不大
霍華德．馬克斯指，中國是個擁有大量資源的龐大經濟體，對於市場憂慮中美脫鈎，雖然不能排除此可能，但認為發生機會率不大，基於一方需要供應鏈，另一方需要消費客戶，故相信未來中國依然會是世界的一部分。善於逆向投資的霍華德．馬克斯稱，投資吸引力取決於價格，當市場均看到一項資產具亮眼前景，價格未必吸引，反而猶如處於雲霧中，大部分投資者均憂慮其前景的優質資產，較容易以吸引價格吸納，因獨具慧眼的投資者在此情况下的議價能力往往較高，更可將風險因素納入價格當中，減低投資風險，坦言公司對於美國市場以外的投資均會要求多一點安全邊際（margin of safety），進入新興市場時需要更多，當進入中國市場時自然也會要求充分的安全邊際。據了解，該公司曾投資恒大（3333）債券，當恒大違約時，安全邊際給予了保障。
貝萊德：中國短期受消費信心影響
貝萊德高級董事總經理兼全球客戶業務主管Mark Wiedman昨日出席金融峰會時表示，目前相對高息的環境下，全球約有4萬億美元現金仍在觀望投資機會，投資者關注資金何時重返市場。對於中國投資機會，Wiedman表示，中國是第二大資產市場，市場談論中國市場時往往提及中美緊張局勢，彷彿這為中國市場的驅動因素，但實際上中國市場主要由國內政策主導，認為隨着市場持續發展，相信未來將發展為由市場主導，認為中國市場長線具龐大投資機遇，基於中國正推動退休儲蓄多元化，從房地產和存款轉向其他資產，惟從周期角度看，短期市場仍受本地消費者信心影響。
[金融峰會]
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