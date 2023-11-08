澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落

英倫銀行上周維持利率不變，但首席經濟師裴修覺得，明年中適宜重新檢視貨幣政策取態，市場預期夏季減息並非不合理。券商富瑞形容，今次是首度有主要央行談及減息，對息口敏感的英國兩年期國債孳息率，曾經跌0.1厘至4.6厘左右，是超過4個月低位。

觀望本周聯儲官員發言 美股個別發展

美國聯儲局上周連續第二次沒有加息，但官員對息口看法不一，今年有權投票的明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）認為，現時是過早判斷已成功遏抑通脹，即使通脹連續3個月降溫，都仍然未足夠，需要持續觀察物價有否反彈，更示意寧願過度收緊政策，都不應做得太少，否則難以在合理時間內，促使通脹回落至2%目標。聯儲局理事Lisa Cook就希望，現時利率水平足以令通脹回落，但補充要保持警惕確保物價達標。今年同樣有權投票的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）重申，未來會否再加息視乎經濟數據。

市場觀望本周多名聯儲局官員發言，特別是主席鮑威爾周四將參與貨幣政策的研討會，美股昨晚早段個別發展，反映對息口敏感科技股的納斯達克指數，延續之前7個交易日升勢，可能是今年初以來最長升市。但道指和標指在連升6個交易日之後有回吐。

叫車應用程式Uber（美：UBER）低開逾1%，但股價其後一度倒升。公司在美股開市前公布業績，上季按年扭虧為盈，賺2.21億美元，當時受股票投資的價值重估影響。期內收入按年升11%至92.9億美元，差過市場預期95.2億美元。但公司仍然形容業績強勁，上季總訂單量353億美元，按年升21%，亦多過上次公布季度業績時指引，預期今季訂單量介乎365億至375億美元，中位數高於分析員預期的365億美元。

（綜合報道）

[國際金融]