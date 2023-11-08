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經濟

香港地產

第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成

【明報專訊】新界區多個大型老牌上車屋苑頻見「3」字頭成交，其中十大屋苑之一的沙田第一城更續錄蝕讓個案。中原分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城本月暫錄約兩宗成交，平均實呎13,774元，其中44座低層A室，實用284方呎兩房間隔，望樓景，以390萬元沽出，實呎13,732元。原業主2017年2月442萬元購入，持貨逾6年半，帳面蝕讓約52萬元或12%，若連使費計實蝕逾74萬元或17%。

河畔花園極低層移民盤360萬易手

同區河畔花園亦錄本月首宗成交。中原分行經理曾展鵬表示，河畔花園F座極低層02室，實用269方呎，開放式間隔，望河景，原叫價約400萬元，因業主移民急讓，放盤一天內議價後以360萬元易手，減40萬元或一成，實呎13,383元。原業主2016年305萬元購入，持貨約7年，帳面升約55萬元或約18%。

此外，美聯分行助理聯席董事張子健表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層F室，實用441方呎，兩房間隔，獲上車客零議價以390萬元承接，實呎8844元。原業主1997年297萬元買入，持貨約26年帳面獲利93萬元或逾三成。

鰂魚涌太古城亦錄長情業主沽貨獲利個案。美聯助理區域經理錢敏義表示，太古城本月至今暫錄約5宗成交，其中位於恒山閣中層A室，實用593方呎兩房間隔，望園景，以800萬元售出，實呎13,491元。原業主早於1988年約73萬元購入，帳面大賺約727萬元或約9.9倍。

山頂南區上月「零」成交 20年首見

另外，山頂及南區二手交投上月罕現「零成交」局面。美聯首席區域營業董事方富義稱，該行統計上月山頂及南區全月未見買賣成交，為約20年來首見，「2008年金融海嘯期間單月錄約6宗買賣，2003年SARS錄約5宗。」上月區內租賃成交錄得約31宗，較9月減少約四成，並為今年最少租賃成交月份。至於逾10萬元租賃佔約17宗，當中兩宗為洋房租賃成交，全月最大額租務為白加道28號單號屋，以約65萬元租出。方氏稱，隨着樓市減辣，料豪宅樓市買賣交投將逐步回穩。

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