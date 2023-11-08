NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙

154伙價單賣 開放式折實335萬起

新地副董事總經理雷霆表示，在租務興旺下，今年租金指數已上升近8%，相信來年新盤受到各方利好消息的帶動下，交投量會比今年活躍。周六價單推售的154伙，包括10伙開放式、26伙1房、72伙兩房及46伙3房，折實價335.49萬至914.68萬元，折實實呎12,345元至14,990元，折實均呎約13,541元，全數單位可獲「5%樓價保障」優惠。是次入場單位為Arreso第5座3樓E室，開放式間隔，實用238方呎，折實價335.49萬元，實呎14,096元。新地代理總經理陳漢麟稱，5號價單共涉117伙，屬原價加推，項目暫累收逾800票，以154伙計，超額認購逾4倍，將在周五下午2時截票。

泓碧3號屋2.142億沽 實呎41779元

不少一手餘貨錄得大額成交，其中碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，最新售出3號屋，屬實用5129方呎5房4套設計，成交金額逾2.142億元，實呎41,779元，買家需於明年2月26日完成交易，為項目半年來首宗一手成交。

專才4750萬購維港滙II 4房

料慳稅1225萬

《施政報告》「先免後徵」新安排，為個別內地專才買家節省過千萬元的稅項。信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，《施政報告》公布至今累錄10宗一手成交，大部分單位均由內地專才承接。美聯分行高級營業經理翟曉明表示，屋苑1座中高層B室，實用1432方呎屬4房雙套間隔，獲內地專才4750萬元一手購入，實呎約33,170元。

上述單位在樓市減辣下，買家只需付約202萬元印花稅，料節省1225萬元辣稅。

德尚．珒溋複式戶售3650萬

另龍湖（0960）發展、已屆現樓的啟德尚．珒溋，本月錄首宗一手成交，位於第2座39樓、40樓D室，實用1104方呎，3房複式特色戶，成交價3650萬元，實呎3.3萬元，買家成交期為181日。