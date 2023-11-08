報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年11月8日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」
瑞銀：下波金融危機或來自「影子銀行」
高盛董事長：資本市場明年漸復蘇
恒指回吐296點 結束3連升
花旗關個人銀行業務 否認退出中國
內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨
IMF上調內地今年經濟預測至5.4%
藥明合聯招股 最多集資逾36億
上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓
港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家
WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室
澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落
受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見
張兆聰：諾誠健華明年再出海 資金或炒落後
美元定存高息精選
涂國彬：利率憧憬轉降 金價望再試2000美元
技術取勝：百威亞太14.9元宜守穩
三代金管局總裁30年後再同框
劉思明：港股大規模向上後回吐 強勢股仍具承接力
周顯：料明年中為買樓時機
湯文亮：「Call窿」冇問題 千祈唔好call loan
越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅
盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成
NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙
曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙
第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成
澄天主打細單位 民生配套足
「山窿謝記魚蛋」原址 港人集體回憶
基金特區：貝萊德：藉AI提升測市準確度 系統化投資進黃金時代
技術取勝：百威亞太14.9元宜守穩
【明報專訊】藥明生物50天線具承接（圖）
上 / 下一篇新聞
人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」
瑞銀：下波金融危機或來自「影子銀行」
高盛董事長：資本市場明年漸復蘇
恒指回吐296點 結束3連升
花旗關個人銀行業務 否認退出中國
內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨
IMF上調內地今年經濟預測至5.4%
藥明合聯招股 最多集資逾36億
上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓
港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家
WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室
澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落
受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見
張兆聰：諾誠健華明年再出海 資金或炒落後
美元定存高息精選
涂國彬：利率憧憬轉降 金價望再試2000美元
技術取勝：百威亞太14.9元宜守穩
三代金管局總裁30年後再同框
劉思明：港股大規模向上後回吐 強勢股仍具承接力
周顯：料明年中為買樓時機
湯文亮：「Call窿」冇問題 千祈唔好call loan
越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅
盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成
NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙
曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙
第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成
澄天主打細單位 民生配套足
「山窿謝記魚蛋」原址 港人集體回憶
基金特區：貝萊德：藉AI提升測市準確度 系統化投資進黃金時代
人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」
瑞銀：下波金融危機或來自「影子銀行」
高盛董事長：資本市場明年漸復蘇
恒指回吐296點 結束3連升
花旗關個人銀行業務 否認退出中國
內地10月出口跌6.4% 遜預期 進口轉升3% 分析：廠商趁價跌入貨
IMF上調內地今年經濟預測至5.4%
藥明合聯招股 最多集資逾36億
上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓
港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家
WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室
澳洲央行再加息1/4厘 未明言再加 澳元回落
受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見
張兆聰：諾誠健華明年再出海 資金或炒落後
美元定存高息精選
涂國彬：利率憧憬轉降 金價望再試2000美元
三代金管局總裁30年後再同框
劉思明：港股大規模向上後回吐 強勢股仍具承接力
周顯：料明年中為買樓時機
湯文亮：「Call窿」冇問題 千祈唔好call loan
越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅
盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成
NOVO LAND 2A「雙11」推售186伙
曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙
第一城兩房390萬沽 6年半實蝕近兩成
澄天主打細單位 民生配套足
「山窿謝記魚蛋」原址 港人集體回憶
基金特區：貝萊德：藉AI提升測市準確度 系統化投資進黃金時代
prev
next