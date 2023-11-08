上月底拆息曾抽至50厘 路透：內地擬阻人幣匯率受壓

報道引述6名參與者表示，今次事件除了反映例行每月月底市場對流動性有需求之外，在大型銀行力頂人民幣眨值壓力時不願拆借下，碰上業界要應付大型政府債券銷售而囤積資金，最終觸發今次事件。業界只能在當天午後在非銀行之間尋求資金扎平頭寸，有人不惜代價拆借，扯高借貸息率。有基金經理指出，央行此前不作為，未有放寬存款準備金率，或與顧慮到人民幣貶值有關。

路透所得紀錄顯示，在10月31日下午4時，個別機構付出30厘至50厘高息去爭取頭寸。結果到當天下午5時收市時仍有交易未能平盤。一在北京工作的基金經理表示：「沒有人知道事態如何發展時，沒有人敢離開交易枱。」事後人行介入，並由國營銀行提供頭寸，中央國債登記結算及上海清算所更重開，直到當晚8時30分方完成清算。

人民銀行回覆路透查詢時表示，中國外匯交易中心（CEFTS）正調查在10月31日的不正常交易，當中涉及若干帳戶在臨收市前以極高息率重複借入及貸出資金。一在北京為基地的基金經理指出，若貨幣供應及流動性供應模式不變，料下一波錢荒還會再發生。