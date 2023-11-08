藥明合聯招股 最多集資逾36億

【明報專訊】由藥明生物（2269）分拆的藥明合聯（2268）昨日起招股，擬全球發售約1.78億股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，國際發售部分有5%為優先發售預留股份，供合資格藥明生物股東優先認購，每股招股價19.9至20.6元。以每手500股計，一手入場費10,403.8元。招股日期由11月7日至10日，預期11月17日上市。若以招股價中位數20.25元計，料集資淨額約34.23億元，最多集資36.76億元。聯席保薦人為摩根士丹利、高盛及摩通。
藥明生物股東優先認購
藥明合聯引入7名基石投資者，共投資23.46億元，其中包括卡塔爾主權基金卡塔爾投資局、大型外資基金Invesco 、新加坡私人股份有限公司General Atlantic Singapore SPV 64 Pte. Ltd、UBS基金、HongShan Funds、Novo Holdings A/S及由清池資本（香港）管理的Lake Bleu Funds。以招股價中間價計，基石投資者已認購發售股份的65%，設6個月禁售期。
招股書顯示，藥明合聯自2020年開始至2023年6月底止期內利潤按年增長。2023年6月底止半年錄得期內利潤1.77億元人民幣，按年增長80.34%。
網購平台SHEIN擬赴美上市
另外，網購平台超級獨角獸SHEIN據報計劃赴美上市，IPO的準備已進入最後直路。外電引述消息指出，SHEIN希望在上市時獲得800億至900億美元（約6240億至7020億港元）的估值，該水平遠超SHEIN在非公開交易中獲得的估值。