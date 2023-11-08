IMF上調內地今年經濟預測至5.4%

內房續疲外需低迷 料明年放緩至4.6%

對比IMF於10月初刊出的《世界經濟展望》，是次IMF將中國2023年和2024年的GDP預測值均上調了0.4個百分點，原因是內地第三季度的增長表現強於預期（4.9%、市場原先平均預期為4.5%），以及最近發布的一系列政策。隨着產出缺口持續縮小，IMF預計到2024年底，核心通脹將升至2.1%。從中期來看，由於生產力疲軟和人口老齡化的不利影響，預計經濟增速到2028年將逐漸下降至3.5%左右。

據IMF指出，第一副總裁Gita Gopinath參與政策討論並會見人民銀行行長潘功勝、中證監主席易會滿等。

Gopinath稱，歡迎中國內地對房地產市場實施必要調整，但認為要同時將經濟成本降至最低、維持宏觀金融穩定、控制風險具挑戰性。重要的是，最近結束的中央金融工作會議宣布中期優先工作，重點關注房地產行業、地方政府債務和中小銀行帶來的風險。

Gopinath又稱，當局已採取多項措施來支持房地產市場，但為了加快復蘇並降低轉型過程中的經濟成本，還需要全面的一攬子政策措施，包括加快淘汰不可持續經營的房地產開發商；消除房價調整的障礙；中央提供更多資金以促進住房完工；以及幫助可持續經營的開發商修復資產負債表，適應規模縮小的房地產市場。